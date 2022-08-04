В Барнауле установят восемь камер для фиксации нарушений на выделенных полосах

На этой неделе специалисты приступили к монтажу и пусконаладочным работам камер фиксации нарушений ПДД на дорогах Барнаула с выделенными полосами. Как сообщает пресс-центр мэрии, установка закончится в течение августа.

Выезд на полосы для общественного транспорта, которые появились после начала реконструкции моста у Нового рынка, будут фиксировать на восьми участках проспектов Ленина, Калинина, Строителей и улицы Челюскинцев. Стоимость работ по закупке и установке оборудования составила почти 18 млн рублей.

Напомним, что после закрытия моста сотрудники ГИБДД следили за обстановкой на данном участке. Сначала водителям объясняли, как совершать манёвры на полосах, а после стали штрафовать. Всего в Барнауле под протоколы о данном нарушении правил дорожного движения попали около тысячи автомобилистов.