Высотку рядом с ТРЦ «Лето» построят в Барнауле. Градсовет рекомендовал убрать карту Европы с фасада

Новый высотный дом построят в Барнауле рядом с ТРЦ «Лето» на улице Шумакова, 13. Одноподьездный 16-этажный дом станет частью жилого комплекса «Европейский». Реализует проект застройщик «ЭТОДОМ». Концепцию будящего здания представил в среду, 17 августа, на градостроительном совете автор проекта. Эксперты одобрили дизайн здания, но рекомендовали убрать с фасада изображение карты Европы «по идеологическим соображениям».

Каким будет новый дом?

Очень похожим на уже существующую 25-этажную «свечку» ЖК «Европейский» за ТРЦ «Лето», но на девять этажей ниже. Изначально застройщик планировал еще несколько лет назад возвести дом-близнец. Однако проект реализовать так и не удалось по финансовым причинам.

Разработала проект мастерская «График». Дизайн здания будет идентичен с соседней «свечкой». На его фасаде предполагалось большое панно с картой Европы. В ночное время здание подсветят.

Как пояснил Сергей Черепанов, новый дом будет рассчитан на 141 квартиру. Также предусмотрена подземная парковка на 57 машиномест. Еще 32 автомобиля смогут разместиться на прилегающей к дому территорию. Высадят деревья, установят лавочки и сделают детскую площадку.

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Что сказали члены градсовета?

В целом эксперты одобрили проект. Однако некоторые из специалистов поинтересовались у Сергея Черепанова, как будет решен вопрос с озеленением соседней от ЖК-комплекса территории. Сейчас там находится пустырь с оврагом. Архитектор напомнил, что у властей города давно была неделя построить нам Национальную деревню. Также некоторые общественники предлагали на месте пустыря к 300-летию Барнаула возвести большой и современный парк. Поэтому вопросы к озеленению данной части краевой столицы Черепанов переадресовал администрации Барнаула.

Также заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров рекомендовал авторам концепции убрать с фасада будущего дома панно с изображением Европы «по идеологическим соображениям».

В целом члены градостроительного совета одобрили концепцию будущего здания. Однако депутат БГД Евгений Носенко рекомендовал застройщику решить вопрос с пробками на улице Шумакова. В частности, продумать возможность расширения некоторых участков дороги, примыкающей к жилищному комплексу. Сергей Черепанов пояснил, что в рамках сложившейся улично-дорожной сети изменить что-то кардинально вряд ли получится, но заказчик готов рассмотреть все допустимые варианты.