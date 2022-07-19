«Здравствуй, Катунь-матушка». Актер Павел Деревянко выложил в соцсети видео семейного отдыха в Горном Алтае

Российский актер Павел Деревянко выложил в соцсети видео отдыха в Горном Алтае со своей семьей. 19 июля он примет участие в церемонии открытия фестиваля и встретится с барнаульскими зрителями на показе фильма «Подельники» в кинотеатре «Пионер».

На видео Павел Деревянко вместе с бывшей женой Дарьей Мясищевой (пара разведена с 2020 года) и двумя детьми купается в Катуни, гуляет, бегает и называет реку Катунь «матушкой». «Хронику» своего отдыха актер опубликовал в запрещенной в России и экстремистской соцсети Instagram.

«Здравствуй, Катунь-Матушка» — говорит Деревянко на видео.

Отметим, что в 2019 году актер приобрел участок в Горном Алтае в районе Каракольских озер и собирался строить там дом, о чем Деревянко сообщал в социальных сетях. Фото с основой будущего дома в эко-поселке Седьмое небо актер также выкладывал в Instagram. Кроме того, в его аккаунтах есть сразу несколько публикаций из Алтая.

Напомним, что Павел Деревянко поучаствует в Шукшинском фестивале. 19 июля он пройдет по «красной дорожке». А после участия в торжественной церемонии открытия Деревянко представит фильм «Подельники» в 20:00 в кинотеатре «Пионер». Картина вошла в основную конкурсную программу полнометражных фильмов Шукшинского фестиваля.