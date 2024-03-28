Очевидцы: часть Павловского тракта перекрыли в Барнауле

По словам очевидца, на участке нет автомобилей, кроме одной фуры

28 марта 2024, 21:34, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: unsplash.com

Часть Павловского тракте перекрыли в Барнауле. Как рассказал amic.ru очевидец, речь идет об участке от улицы Бабуркина до кольца на пересечении с Малахова — проезд закрыт в обе стороны.

По словам очевидца, на участке нет автомобилей, кроме одной фуры. Причина перекрытия дороги пока неизвестна. На Павловском тракте собралась небольшая пробка.

UPD. Движение восстановили. Причины до сих пор неизвестны.

Напомним, что ранее в Алтайском крае перекрыли движение по части автодороги К-26 Горняк — Рубцовск из-за подтопления талыми водами. Позднее закрыли еще одну часть дороги — между селами Ащегуль Михайловского района и Каип Ключевского района.