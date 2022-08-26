Мы не обязаны терпеть: глава алтайской ЛДПР рассказал, зачем городу нужны депутаты партии Жириновского

Если вас не утраивает власть — меняйте её. Идите на выборы и голосуйте за тех, кто не боится говорить правду о проблемах и знает, как их решить. Кто готов приструнить чиновников и продолжать дело Жириновского. Да, речь о ЛДПР. О том, почему на выборах депутатов думы Барнаула надо поддержать именно эту партию, amic.ru рассказал глава регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев.

— Сергей Сергеевич, на выборах 9-11 сентября жители получат два бюллетеня. В одном — около шести кандидатов (в каждом округе разное количество, но в среднем их шесть, — прим. ред.), во втором — девять. Выбрать непросто. Чем в избирательной кампании 2022 года отличается ваша партия?

— И в этой кампании, и во всех остальных мы отличаемся тем, что говорим с народом на понятном языке. И только правду. Мы не боимся критиковать власть и не занимаемся самопиаром: очень много помогаем людям, но не кричим об этом на каждом углу как некоторые.

Конкуренты это понимают и боятся нас. Потому и портят наши агитационные материалы: баннеры и плакаты (речь о том, что пару недель назад неизвестные сорвали все агитационные плакаты на нескольких остановках Барнаула и украли баннер одного из кандидатов от партии с фасада здания, — прим. ред.).

— Это были конкуренты?

— Кто именно это был — разберётся полиция и Следственный комитет, мы уже написали заявление. Но, по-моему, всё очевидно. Мы у других политических сил как кость в горле. Неудивительно, что есть желающие сделать так, чтобы информации о нас люди получали как можно меньше. В ход идут, в том числе, запрещённые приёмы.

С зачисткой мы сталкивались и в другие годы. Значит, нас боятся. А это очень хороший показатель работы партии и наших кандидатов.

Новости

Политика «Война» с баннерами. В Барнауле перед выборами активизировалась уличная борьба с агитматериалами

— А кто ваши кандидаты? Что это за люди?

— В нашей команде есть педагоги, работники производственных и торговых предприятий, представители малого и среднего бизнеса, много молодёжи, люди в возрасте. Это талантливые и образованные граждане, у них за плечами хороший опыт и реальные дела. Они настроены решительно и у них есть шансы на победу.

Особенно на фоне выборов в парламент Алтайского края в прошлом году. Тогда было сильное протестное настроение: барнаульцы устали от произвола чиновников, доверие к власти, очевидно, снизилось катастрофически. Но задача контроля над ними так и не решена. Прошёл год, а ничего не изменилось, и люди это видят, будут учитывать при голосовании. Поэтому я уверен, что у ЛДПР очень сильные позиции.

— Основа программы любой партии — актуальные проблемы конкретного района или города. На какие проблемы обращает внимание ЛДПР?

— Прежде всего, это медицина. Попасть на приём и к терапевтам, и к врачам узкого профиля очень тяжело. При этом страдают и сами медики, ведь им подчас приходится перерабатывать.

Отдельный и очень острый вопрос — это низкие зарплаты в городе. Многим не хватает денег на жизнь, цены растут, а доходы — нет. Это плохо сказывается и на психологическом климате в семьях, и на здоровье жителей. Молодёжь уезжает за лучшей судьбой в другие города.

Это вроде такие, извечные проблемы, но их уже пора решать.

Отдельная история, которую мы все видим, — мост у Нового рынка. Ситуация с пробками и работой общественного транспорта доказала, что власти не умеют планировать такие серьёзные проекты. Если сейчас мы испытываем столько неудобств, то что будет с началом учебного года. А потом настанет зима, и с тем качеством уборки снега, которое демонстрировали наши власти в последние годы, в городе будет транспортный коллапс.

Новости

Общество На грани катастрофы: ЛДПР обращает внимание на проблемы с транспортом из-за ремонта моста на Новом рынке

— У вас есть идеи, как это сделать?

— Разумеется. Ситуация требует комплексного подхода. Во-первых, нужно скорректировать этапы ремонта, в том числе сесть за стол переговоров с РЖД, которые пока выделили на работы всего-то по четыре часа в день, и то не каждый.

Во-вторых, запустить дополнительный общественный транспорт, чтобы наши жители не мёрзли на остановках в дождь, снег и ветер в ожидании автобуса.

На дорогах обязательно нужны регулировщики, чтобы корректировать движение в часы пик.

Нужно пересмотреть и условия контракта с подрядчиком. Он уже получил огромный аванс, при этом срок ремонта растянут на несколько лет. Это нездоровая ситуация, которую нужно менять. Кроме того, стоит привлечь администрацию и общественность к еженедельному мониторингу.

— Сергей Сергеевич, многие не понимают, зачем нужны депутаты. Вроде как они есть, а при этом ничего не решают. Люди так думают и не ходят на выборы. А партии всё бьются и бьются за народную любовь.

— Вот здесь как раз ключевое слово — народный. Ибо депутат — это народный избранник, представитель жителей города, округа. Он должен активно заниматься решением их проблем: ремонт дорог и дворовых проездов, благоустройство дворов, в том числе помощь по включению в государственные программы, работа с обращениями граждан.

В идеале депутат — это связующее звено между жителями и властью, человек, который может написать официальный запрос, лично прийти в высокий кабинет и жёстко сказать чиновнику, что какие-то вещи должны быть сделаны.

К сожалению, сейчас мы видим, что жители чаще всего не знают депутатов по своим округам — и это ужасно. Эту ситуацию необходимо изменить, и я очень надеюсь, что в этом году жители поддержат кандидатов от ЛДПР. Мы были и остаёмся реальной оппозицией.

— Кстати, про «были и остаёмся». Не так давно не стало вашего лидера — Владимира Жириновского. Он не просто основал партию, он был её стержнем все эти годы. А что теперь? Партии удаётся сохранять свои принципы и продолжать работу в том же русле?

— Мы продолжаем его дело: говорим правду, отстаиваем интересы жителей, боремся с жуликами во власти.

Что касается текущей деятельности партии, то она продолжается, объявлен большой набор. Люди приходят к нам. В том числе помня и почитая Владимира Вольфовича. Люди понимают, что сейчас ЛДПР — это главная патриотическая партия.

— Так и почему сейчас надо голосовать именно за ЛДПР?

— У нас есть и простые понятные решения наболевших вопросов, и долгосрочные планы. Уверен, что на фоне последних событий, когда мы все оказались безоружны сначала перед ковидом и нехваткой врачей, потом перед ремонтными работами, которые парализовали город, спрос на честность, порядочность и конкретику возрос. Мы много работаем с жителями, получаем обратную связь. Люди устали от слов, за которыми ничего не скрывается. И в этом наша позиция с ними совпадает.

Мы с вами свободные люди. Нас не держат в заложниках. И мы не обязаны терпеть то, что нам не нравится. Особенно когда речь идёт об условиях жизни в нашем городе. Поддержите нас. Давайте, наконец, наведём в Барнауле порядок. 11 сентября приходите на выборы и голосуйте за ЛДПР!

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-2» (ООО «Траст-2» ), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1, ИНН 2225222905. Заказчик: Избирательное объединение «Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России». Тираж 1 экз. Дата изготовления 25.08.2022 г. Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России».

Агитационный материал