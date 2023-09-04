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Правда ли, что в России полностью запретят VPN-сервисы?

В Сети активно обсуждают новые предложения, которые опубликовало Минцифры

04 сентября 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Минцифры опубликовало свои предложения по борьбе с VPN-сервисами в России. Проект постановления уже есть на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, ведомство предлагает разрешить Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок.

Впрочем, некоторые СМИ и Telegram-каналы уже высказали предположения, что VPN-программы вскоре заблокируют полностью. Так это или нет, читайте в нашем материале.

1

Что именно предлагают блокировать в Минцифры?

В постановлении речь идет о сайтах, которые содержат информацию о VPN-сервисах и других методах обхода блокировок.
В документе этот пункт обозначен так:
"Ресурсов с информацией о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России". Другими словами, ведомство предлагает запретить рекламу VPN-сервисов и инструкции по обходу блокировок.
2

Правда ли, что Роскомнадзор будет блокировать все VPN-сервисы?

Нет. О повсеместной блокировке VPN-сервисов речи не идет. Еще в июне аналогичный законопроект приняли в Госдуме. Авторы документа утверждали: изменения не должны касаться самих приложений и их работы.
Например, об этом в своем Telegram-канале писал депутат Антон Горелкин, который разрабатывал законопроект.
"Вносится норма, запрещающая рекламировать способы обхода блокировок – а не VPN-сервисы", – написал чиновник.Кстати, и ответственности за использование VPN-сервисов по-прежнему не предусмотрено. В общих чертах политику российских властей в отношении подобных программ можно описать так: не запрещают, но и не поддерживают.
3

Может ли Роскомнадзор сейчас блокировать VPN-сервисы?

Да. Роскомнадзору разрешили блокировать VPN-сервисы еще в 2017 году. С тех пор ведомство регулярно ограничивает доступ к подобным приложениям. Например, в 2022-м под блокировку попало более двадцати программ.
4

Зачем Минцифры предлагает блокировать сайты с информацией о VPN-сервисах?

Логика в том, чтобы VPN-сервисы и их использование не рекламировались на широкую публику. Власти полагают, что люди будут меньше обходить блокировки, если у них будет меньше информации о способах.
5

Когда начнет действовать постановление?

Неизвестно. Проект постановления еще предстоит обсудить в правительстве. Ожидается, что рассмотрение документа продлится до 15 сентября.
Иллюстрации: amic.ru

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Комментарии 4

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Гость

18:17:02 04-09-2023

А зачем блокировать людям доступ к какой либо информации, не написано

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Гость

08:58:33 05-09-2023

Конечно не правда. это не реально и они не смогут. VPN это просто своего рода комп, переадресатор, который может находиться в любой точке мира где есть инет. И может менять свой IP и данные, на входе и выходе. И как они их запретят? Максимум на территории РФ, но что это даст? их у нас и так не хранят помоему уже ))) из за всяких малограмотных депутатиков, ставящих роспозору непосильные задачи

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гость

09:22:57 05-09-2023

Гость (08:58:33 05-09-2023) VPN это просто своего рода комп vpn это своего рода способ обезопасить удаленные подключения. запретят vpnы - поломают банковскую сиистему

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Гость

12:19:00 05-09-2023

Запретят vpn найдутся другие методы обхода запретов.

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