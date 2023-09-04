Правда ли, что в России полностью запретят VPN-сервисы?
В Сети активно обсуждают новые предложения, которые опубликовало Минцифры
04 сентября 2023, 18:00, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Минцифры опубликовало свои предложения по борьбе с VPN-сервисами в России. Проект постановления уже есть на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, ведомство предлагает разрешить Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок.
Впрочем, некоторые СМИ и Telegram-каналы уже высказали предположения, что VPN-программы вскоре заблокируют полностью. Так это или нет, читайте в нашем материале.
1
Что именно предлагают блокировать в Минцифры?
В постановлении речь идет о сайтах, которые содержат информацию о VPN-сервисах и других методах обхода блокировок.
В документе этот пункт обозначен так:
"Ресурсов с информацией о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России". Другими словами, ведомство предлагает запретить рекламу VPN-сервисов и инструкции по обходу блокировок.
2
Правда ли, что Роскомнадзор будет блокировать все VPN-сервисы?
Нет. О повсеместной блокировке VPN-сервисов речи не идет. Еще в июне аналогичный законопроект приняли в Госдуме. Авторы документа утверждали: изменения не должны касаться самих приложений и их работы.
Например, об этом в своем Telegram-канале писал депутат Антон Горелкин, который разрабатывал законопроект.
"Вносится норма, запрещающая рекламировать способы обхода блокировок – а не VPN-сервисы", – написал чиновник.Кстати, и ответственности за использование VPN-сервисов по-прежнему не предусмотрено. В общих чертах политику российских властей в отношении подобных программ можно описать так: не запрещают, но и не поддерживают.
3
Может ли Роскомнадзор сейчас блокировать VPN-сервисы?
Да. Роскомнадзору разрешили блокировать VPN-сервисы еще в 2017 году. С тех пор ведомство регулярно ограничивает доступ к подобным приложениям. Например, в 2022-м под блокировку попало более двадцати программ.
4
Зачем Минцифры предлагает блокировать сайты с информацией о VPN-сервисах?
Логика в том, чтобы VPN-сервисы и их использование не рекламировались на широкую публику. Власти полагают, что люди будут меньше обходить блокировки, если у них будет меньше информации о способах.
5
Когда начнет действовать постановление?
Неизвестно. Проект постановления еще предстоит обсудить в правительстве. Ожидается, что рассмотрение документа продлится до 15 сентября.
18:17:02 04-09-2023
А зачем блокировать людям доступ к какой либо информации, не написано
08:58:33 05-09-2023
Конечно не правда. это не реально и они не смогут. VPN это просто своего рода комп, переадресатор, который может находиться в любой точке мира где есть инет. И может менять свой IP и данные, на входе и выходе. И как они их запретят? Максимум на территории РФ, но что это даст? их у нас и так не хранят помоему уже ))) из за всяких малограмотных депутатиков, ставящих роспозору непосильные задачи
09:22:57 05-09-2023
Гость (08:58:33 05-09-2023) VPN это просто своего рода комп vpn это своего рода способ обезопасить удаленные подключения. запретят vpnы - поломают банковскую сиистему
12:19:00 05-09-2023
Запретят vpn найдутся другие методы обхода запретов.