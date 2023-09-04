В Сети активно обсуждают новые предложения, которые опубликовало Минцифры

04 сентября 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Минцифры опубликовало свои предложения по борьбе с VPN-сервисами в России. Проект постановления уже есть на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, ведомство предлагает разрешить Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок.

Впрочем, некоторые СМИ и Telegram-каналы уже высказали предположения, что VPN-программы вскоре заблокируют полностью. Так это или нет, читайте в нашем материале.

1 Что именно предлагают блокировать в Минцифры? В постановлении речь идет о сайтах, которые содержат информацию о VPN-сервисах и других методах обхода блокировок. В документе этот пункт обозначен так: "Ресурсов с информацией о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России". Другими словами, ведомство предлагает запретить рекламу VPN-сервисов и инструкции по обходу блокировок.

2 Правда ли, что Роскомнадзор будет блокировать все VPN-сервисы? Нет. О повсеместной блокировке VPN-сервисов речи не идет. Еще в июне аналогичный законопроект приняли в Госдуме. Авторы документа утверждали: изменения не должны касаться самих приложений и их работы. Например, об этом в своем Telegram-канале писал депутат Антон Горелкин, который разрабатывал законопроект. "Вносится норма, запрещающая рекламировать способы обхода блокировок – а не VPN-сервисы", – написал чиновник. Кстати, и ответственности за использование VPN-сервисов по-прежнему не предусмотрено. В общих чертах политику российских властей в отношении подобных программ можно описать так: не запрещают, но и не поддерживают.

3 Может ли Роскомнадзор сейчас блокировать VPN-сервисы? Да. Роскомнадзору разрешили блокировать VPN-сервисы еще в 2017 году. С тех пор ведомство регулярно ограничивает доступ к подобным приложениям. Например, в 2022-м под блокировку попало более двадцати программ.

4 Зачем Минцифры предлагает блокировать сайты с информацией о VPN-сервисах? Логика в том, чтобы VPN-сервисы и их использование не рекламировались на широкую публику. Власти полагают, что люди будут меньше обходить блокировки, если у них будет меньше информации о способах.