Проектируемый корабль "Орел" сможет приземляться в Алтайском крае

Неподалёку от места посадки соорудят вертолётные площадки

04 апреля 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Проектируемый в России космический корабль "Орёл" сможет приземляться в Оренбургской области и Сибири, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Центра подготовки космонавтов имени Гагарина "Пилотируемые полёты в космос".

На карте в публикации показаны две точки – обе близко к Казахстану. Одна находится между реками Волга и Урал, вторая – между Обью и Иртышом. В этих районах автомобильные дороги будут расположены на удалении 20-25 км.

Также планируется, что в непосредственной близости от этих дорог соорудят вертолётные площадки на случай, если наземные средства не смогут найти экипаж.

РИА Новости при этом отмечает, что ранее в журнале головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение" были опубликованы материалы, согласно которым выбраны четыре района посадки "Орла": Рубцовск, Оренбург, Орск и Энгельс.