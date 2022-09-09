КамАЗ с гречкой угнали на Алтае, но машина по пути сгорела из-за череды событий

В Алтайском крае неопытный водитель угнал гружёный КамАЗ с территории фермерского хозяйства, сообщает региональное МВД.

Грузовик полицейские обнаружили недалеко от Белокурихи, причём машина была обгоревшей, с поднятым кузовом и рассыпавшейся гречкой.

«Задержали ранее судимого молодого человека, который попытался скрыться. Он пояснил, что хотел уехать в село Новотырышкино к знакомым, поэтому искал транспортное средство, на котором он смог бы это сделать», — отметили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что зашёл на территорию фермерского хозяйства, завёл грузовик, который был открыт, и уехал. Однако не имел опыта управления таким транспортом, поэтому по пути случайно нажал на рычаг — кузов поднялся, машину стащило на обочину, гречка высыпалась и автомобиль заглох.

После нескольких попыток завести двигатель, КамАЗ загорелся. Тогда угонщик решил убежать через поле, а очевидцы вызвали полицию и МЧС.

Молодой человек признался, что пытался угнать ещё два автомобиля, но не смог их завести. В отношении сельчанина возбудили два дела — «Покушение на угон» и «Угон». Кроме того, за попытку скрыться от правоохранителей его привлекли к административной ответственности.