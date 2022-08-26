В Барнауле двое мужчин проникли в чужую квартиру, где избили подростков и отобрали у них смартфоны

В Барнауле двое друзей проникли в квартиру к подросткам, избили их и отобрали смартфоны, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в мае мужчины 32-х и 24-летнего возраста проходили мимо одного из домов. В это же время трое несовершеннолетних, младшему из которых 14 лет, сидели на балконе третьего этажа.

«Между обвиняемыми и несовершеннолетними возник словесный конфликт, в ходе которого мужчины незаконно проникли в квартиру и избили подростков, забрав с собой принадлежащие им мобильные телефоны на общую сумму более 48 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленников задержали и возбудили в отношении них уголовное дело по ч. 2 ст. 139, ч. 2 ст. 162 и ч. 1 ст. 112 УК РФ. Во время предварительного следствия мужчины признали вину.

«Подростки подали гражданские иски к обвиняемым на сумму от 50 до 500 тысяч рублей к каждому в качестве компенсации морального вреда», — добавили в СК.

Расследование уголовного дело завершено. Его материалы передали в суд на рассмотрение.