Житель Барнаула украл у сожительницы банковскую карту, на которую приходило пособие для её дочери

В Барнауле будут судить 40-летнего местного жителя, обвиняемого в краже денег с банковского счёта. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

В июне 2022 года пьяный мужчина был в квартире сожительницы и дожидался, когда она уснёт. После этого он похитил банковскую карту, привязанную к счёту, на котором хранились деньги её несовершеннолетней дочери, перечисляемые в качестве пособия.

В итоге горожанин растратил все деньги, снимая их в банкоматах и оплачивая покупки в торговых точках.

«В ходе следствия обвиняемый признал вину в содеянном. Уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора по Железнодорожному району города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.