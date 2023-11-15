Пушистый день рождения. Клиника "Актика" отметила свой праздник, помогая приюту

Специалисты стоматологической компании выгуляли бездомных собак из "Бусинки"

15 ноября 2023, 11:27, ИА Амител erid: LjN8K3hR4

Сотрудники стоматологической клиники с собаками из приюта "Бусинка" / Фото "Актика"

День рождения компании можно отметить по-разному: устроить банкет, фотосессию, пышное торжество. А можно сделать что-то более значимое и проявить человеческую доброту. Барнаульская стоматологическая клиника "Актика" в честь своего 18-летия посетила приют для бездомных животных "Бусинка" – сотрудники устроили большую и веселую прогулку с собаками.

"Актика" – клиника, которая уже много лет решает стоматологические проблемы людей и делает их улыбки красивыми. Здесь используют ведущие технологии и современное оборудование, а уютная обстановка и большая команда профессионалов помогает пациентам чувствовать себя расслабленно и комфортно во время приема.

Символом детского отделения клиники является пес породы акита – маленькая Акитка, поэтому в "Актике" и решили отправиться в приют "Бусинка", и в качестве волонтеров принять участие в выгуле собак.

"День рождения в этом году стал для нас поводом задуматься – а что мы еще можем дать этому миру? Так пришла в голову идея всем вместе отправиться в "Бусинку". Поэтому когда мы говорим, что "Актика" – активная и актуальная клиника, мы имеем в виду не только работу, но и то, каким путем мы с нашими сотрудниками идем по жизни", – отметила главный врач клиники Елена Крутикова.

Сотрудники "Актики" прекрасно провели время, пообщались с четвероногими друзьями и подарили им радость движения и внимание. Это было очень полезно для здоровья собак.

Прогулка с подопечными приюта "Бусинка" / Фото: стоматологическая клиника "Актика"

Напомним, что "Бусинка" – частный барнаульский приют, где сейчас на попечении находится более 600 животных. Здесь бездомным кошкам и собакам помогают найти любящих, заботливых хозяев. А пока это не случилось – о пушистиках заботятся, кормят, лечат и выгуливают.

Это может сделать каждый из нас.

"Мы бы очень хотели, чтобы наш опыт стал примером для тех, кто хочет помочь животным, но не знает как", – добавила Елена Крутикова.

В компании уверены, что их сотрудничество с "Бусинкой" на этом не закончится – "Актика" и дальше будет помогать подопечным приюта.

ООО "Спектра"

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