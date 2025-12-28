Умерла легендарная французская актриса Брижит Бардо

Звезде фильмов "И Бог создал женщину" и "Бабетта идет на войну" был 91 год

28 декабря 2025, 17:11, ИА Амител

Брижит Бардо / Фото: кадр из фильма "Парижанка"

На 92-м году жизни скончалась легенда французского кино и икона стиля Брижит Бардо. Актриса, чье имя стало символом целой эпохи, умерла у себя дома, сообщает издание Le Figaro.

Брижит Бардо начала свою карьеру в 1952 году в 18 лет и практически мгновенно была признана секс-символом. Мировая слава пришла к ней после выхода в 1956 году фильма Роже Вадима "И Бог создал женщину", который сделал ее лицом французского кинематографа.

За свою 20-летнюю карьеру Бардо снялась почти в 50 фильмах, работала моделью и записала десятки песен. В 1973 году, в возрасте 39 лет, она неожиданно ушла из кино и полностью посвятила себя защите животных, основав собственный фонд и став одной из самых известных активисток в этой сфере.