В Петербурге школьника жестоко избили из-за флага Израиля на аватарке
У подростка диагностирован перелом глазницы
28 декабря 2025, 18:00, ИА Амител
В Санкт-Петербурге 15-летнего школьника жестоко избили в туалете учебного заведения Московского района. По данным телеканала "78", причиной нападения стал флаг Израиля, установленный мальчиком на своей аватарке в соцсетях.
Конфликт начался в первых числах декабря, когда одноклассник спросил подростка о его аватарке и после подтверждения стал угрожать ему, высказывая радикальные националистические взгляды. После грубого ответа пострадавшего обидчик позвал его "на разговор" в туалет вместе со старшим приятелем.
Там от мальчика потребовали извинений на коленях, но он отказался. В итоге подростка несколько раз ударили по лицу, а его товарищ контролировал выход, запретив рассказывать о случившемся.
В результате избиения у школьника диагностирован перелом кости глазницы. Ему провели операцию под общим наркозом, удалили осколки кости, и он более недели провел в стационаре. Сейчас он продолжает амбулаторное лечение.
Мать пострадавшего заявила в полицию, а Следственный комитет проводит проверку.
18:05:25 28-12-2025
Баку на Неве не любит Исраэль?
Соотечественники оскорблены.
18:46:36 28-12-2025
Исламисты избили еврея - верное название статьи.
18:49:58 28-12-2025
За палестинских пацанов.
18:50:36 28-12-2025
Воюем с "фашистами", доверившими высший пост иудею, а сами растим черносотенцев!?
20:59:01 28-12-2025
Гость (18:50:36 28-12-2025) Воюем с "фашистами", доверившими высший пост иудею, а сами р... кавычки зря поставил, на раз-два гуглятся фото ВСУшников с фашистской символикой