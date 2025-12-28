НОВОСТИПроисшествия

В Петербурге школьника жестоко избили из-за флага Израиля на аватарке

У подростка диагностирован перелом глазницы

28 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

Пострадавший мальчик / Фото: телеканал "78"
Пострадавший мальчик / Фото: телеканал "78"

В Санкт-Петербурге 15-летнего школьника жестоко избили в туалете учебного заведения Московского района. По данным телеканала "78", причиной нападения стал флаг Израиля, установленный мальчиком на своей аватарке в соцсетях.

Конфликт начался в первых числах декабря, когда одноклассник спросил подростка о его аватарке и после подтверждения стал угрожать ему, высказывая радикальные националистические взгляды. После грубого ответа пострадавшего обидчик позвал его "на разговор" в туалет вместе со старшим приятелем.

Там от мальчика потребовали извинений на коленях, но он отказался. В итоге подростка несколько раз ударили по лицу, а его товарищ контролировал выход, запретив рассказывать о случившемся.

В результате избиения у школьника диагностирован перелом кости глазницы. Ему провели операцию под общим наркозом, удалили осколки кости, и он более недели провел в стационаре. Сейчас он продолжает амбулаторное лечение.

Мать пострадавшего заявила в полицию, а Следственный комитет проводит проверку. 

Олег

18:05:25 28-12-2025

Баку на Неве не любит Исраэль?
Соотечественники оскорблены.

Олег

18:46:36 28-12-2025

Исламисты избили еврея - верное название статьи.

Гость

18:49:58 28-12-2025

За палестинских пацанов.

Гость

18:50:36 28-12-2025

Воюем с "фашистами", доверившими высший пост иудею, а сами растим черносотенцев!?

Гость

20:59:01 28-12-2025

Гость (18:50:36 28-12-2025) Воюем с "фашистами", доверившими высший пост иудею, а сами р... кавычки зря поставил, на раз-два гуглятся фото ВСУшников с фашистской символикой

