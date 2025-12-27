Актера Серебрякова госпитализировали из-за злоупотребления сигаретами

Артист выкуривает по две пачки в день

27 декабря 2025

Актер Алексей Серебряков / Фото: кадр из фильма "Левиафан"

Алексей Серебряков, известный актер, попал в больницу из-за резкого ухудшения его давнего бронхита, врачи настоятельно рекомендовали ему отказаться от курения. Артист пристрастился к сигаретам еще в подростковом возрасте, с 13 лет, и выкуривает около 40 штук ежедневно, сообщает Mash.

В декабре 61-летний исполнитель ролей в фильмах "9 рота", "Груз 200" и "Левиафан" провел четыре дня в стационаре с диагнозом средней тяжести. Его беспокоили приступы удушья и непрекращающийся кашель. Причиной обострения заболевания доктора назвали многолетнее пристрастие к табаку.

Несмотря на продолжительные проблемы с дыханием и постоянный кашель, Серебряков пока не намерен отказываться от этой пагубной привычки. В настоящее время он выписан из больницы. Медицинские специалисты рекомендуют ему хотя бы уменьшить количество выкуриваемых сигарет и регулярно выполнять дыхательные упражнения.

В случае продолжения курения у актера значительно возрастает вероятность развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), неизлечимого заболевания, которое существенно затрудняет дыхание.