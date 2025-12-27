Актера Серебрякова госпитализировали из-за злоупотребления сигаретами
Артист выкуривает по две пачки в день
27 декабря 2025, 10:35, ИА Амител
Алексей Серебряков, известный актер, попал в больницу из-за резкого ухудшения его давнего бронхита, врачи настоятельно рекомендовали ему отказаться от курения. Артист пристрастился к сигаретам еще в подростковом возрасте, с 13 лет, и выкуривает около 40 штук ежедневно, сообщает Mash.
В декабре 61-летний исполнитель ролей в фильмах "9 рота", "Груз 200" и "Левиафан" провел четыре дня в стационаре с диагнозом средней тяжести. Его беспокоили приступы удушья и непрекращающийся кашель. Причиной обострения заболевания доктора назвали многолетнее пристрастие к табаку.
Несмотря на продолжительные проблемы с дыханием и постоянный кашель, Серебряков пока не намерен отказываться от этой пагубной привычки. В настоящее время он выписан из больницы. Медицинские специалисты рекомендуют ему хотя бы уменьшить количество выкуриваемых сигарет и регулярно выполнять дыхательные упражнения.
В случае продолжения курения у актера значительно возрастает вероятность развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), неизлечимого заболевания, которое существенно затрудняет дыхание.
11:54:09 27-12-2025
В фильме Фанат удачно сыграл. Живёт в Америке, там давно уже не12модно курить.
13:38:29 27-12-2025
Гость (11:54:09 27-12-2025) В фильме Фанат удачно сыграл. Живёт в Америке, там давно уже... не модно курить везде, а не только в Америке. кстати, сабж вернулся в Россию ещё несколько лет назад, а жил в Канаде.
16:40:53 27-12-2025
Элен без ребят (13:38:29 27-12-2025) не модно курить везде, а не только в Америке. кстати, сабж в... Подтверждаю. Жил в Канаде. Вернулся около 10 лет назад. В США он просто в нескольких фильмах сыграл в эпизадических роляк. Лет 5 назад снимал фильм в Республике Алтай. Сейчас он режисер. Кстати в конце 80 х и до начала 200х отличный актер был. Привычки подоровли здоровье.
10:59:50 29-12-2025
помнится уезжал в канаду из страны, в которой нельзя растить детей (с его слов). осадочек остался после такого...