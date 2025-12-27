В Барнауле торжественно открылись все городские катки
Открытия прошли во всех районах города и пригородных поселках
27 декабря 2025, 12:41, ИА Амител
В Барнауле к новогодним праздникам заработали все праздничные площадки. Практически в каждом районе и в пригородных зонах установлены главные елки. Согласно информации от городских властей, торжественные церемонии открытия привлекли большое количество горожан и туристов.
В Индустриальном районе праздничные гулянья прошли в парке спорта А. Смертина, где свои таланты продемонстрировали местные хореографические и вокальные группы. В Центральном районе, в парке "Центральный", состоялся районный праздник под названием "Новый год уже близко", в котором принял участие ансамбль народной песни "Вечерки".
Площадь Мира в Ленинском районе стала местом проведения праздничной программы "В преддверии счастливого Нового года". Посетителей радовали творческие выступления, работа игровых зон и экспозиция-соревнование "Подкова на удачу".
В Октябрьском районе в сквере имени Г. Титова торжественно открыли новогодний городок, где гостей ждали концертные номера, традиционные хороводы вокруг елки и различные конкурсы.
В Железнодорожном районе 24 декабря на аллее по улице Исакова, 133, состоялось представление под названием "Новогодняя елка, сияй!".
26 декабря состоялось открытие зимней площадки возле ТРЦ Galaxy, где прошла развлекательная программа под названием "За несколько мгновений до Нового года".
Праздничные мероприятия также прошли в пригородах: в микрорайоне Новосиликатный, во Власихе, в поселках Южный и Центральный, а также в микрорайоне Затон.
17:41:04 27-12-2025
супер!! спасибо город
10:54:28 28-12-2025
Когда показывают американские катки, там обязательно имеются пластиковые приспособы для не умеющих кататься. Не только детям, но и взрослым без навыков можно размяться и не травмироваться. В Барнауле где-нибудь есть такие штуки (их ставят перед собой и двигаются, опираясь на подставку)?
19:55:16 28-12-2025
Гость (10:54:28 28-12-2025) Когда показывают американские катки, там обязательно имеются... на всех катках такие есть. пингвинчики, деды морозики и пр.
17:48:26 28-12-2025
У нас умеют всё торжественно открывать, даже туалеты. А заботиться о тех, кто кататься не умеет, нет, это выше их понимания. Тут бы хоть умеющим дать возможность. А вообще здорово бы было попробовать и не убиться.
21:04:51 29-12-2025
гость (17:48:26 28-12-2025) У нас умеют всё торжественно открывать, даже туалеты. А заб... В чём ваши претензии?)
Как о вас должны заботиться??
Приходите на каток, одевается коньки и потихоньку, без резких движений начинаете осваивать. Только так, через практику. Чуть согните колени и не отклоняйтесь назад и тогда не упадёте!
Удачного катания!))