Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на Новый год

На первом месте – предновогодняя суета

27 декабря 2025, 11:05, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предновогодний ажиотаж вызывает негативные эмоции у значительной части населения России. Согласно данным опроса, опубликованным в "Комсомольской правде", основной причиной стресса для россиян являются чрезмерные расходы, связанные с празднованием Нового года.

Далее в списке раздражителей следуют примелькавшиеся лица телевизионных ведущих и лихорадочное приобретение подарков. Лишь незначительное число опрошенных, около 10%, утверждают, что не испытывают раздражения в этот период.

Психологи отмечают, что особенно тяжело переносить предновогоднюю суету людям с интровертным типом личности. Специалисты рекомендуют вспомнить о детской радости и не вовлекаться в утомительные предпраздничные хлопоты, если они вызывают чувство тревоги.