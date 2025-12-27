НОВОСТИОбщество

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на Новый год

На первом месте – предновогодняя суета

27 декабря 2025, 11:05, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предновогодний ажиотаж вызывает негативные эмоции у значительной части населения России. Согласно данным опроса, опубликованным в "Комсомольской правде", основной причиной стресса для россиян являются чрезмерные расходы, связанные с празднованием Нового года.

Далее в списке раздражителей следуют примелькавшиеся лица телевизионных ведущих и лихорадочное приобретение подарков. Лишь незначительное число опрошенных, около 10%, утверждают, что не испытывают раздражения в этот период.

Психологи отмечают, что особенно тяжело переносить предновогоднюю суету людям с интровертным типом личности. Специалисты рекомендуют вспомнить о детской радости и не вовлекаться в утомительные предпраздничные хлопоты, если они вызывают чувство тревоги.

Новый год

Комментарии 12

Avatar Picture
Из деревни

11:45:48 27-12-2025

Совершенно обычный день. Люди сами придумали для себя этот праздник, насмотрелись всяких фильмов, и решили, что именно так должен пройти последний день декабря. Сами придумали, а теперь страдают. У меня НГ вообще в сентябре. Главное- здоровье, люди! Всем желаю быть здоровыми.
.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:21:33 27-12-2025

Из деревни (11:45:48 27-12-2025) Совершенно обычный день. Люди сами придумали для себя этот п... я вам тоже пожелаю здоровья, хотя... вряд ли это вам поможет. такова жиза, увы.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:33 27-12-2025

Новый год и раздражает...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:32 27-12-2025

Раздражает сам этот сатанинский праздник) Добрые дела по ночам не делаются и новый год следует встречать с утра, желательно в марте, как это делали предки

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:07 27-12-2025

Последние пять минут уходящего года. Особенно последние лет 10. И дикий восторженно-дебильный ор соседей последующие дня три.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:56 27-12-2025

Гость (14:45:07 27-12-2025) Последние пять минут уходящего года. Особенно последние лет ...
Да не говорите. До НГ еще четыре дня, а некоторые уже праздновать активно начали!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:18 27-12-2025

Странно. А вот раньше мало кого раздражал этот праздник. И суету воспринимали по- другому. Как предновогодние хлопоты.И предвкушение праздника было. А сейчас люди перестали радоваться...И причины совсем в другом. Не НГ тому причина...
И суета сейчас другая. Нет желание у людей праздновать и настроения нет.Но вроде как надо. Вот и суетятся люди, но не в предвкушении, а по привычке, вроде как НГ же...Наверное, не у всех так. Вероятно.Но у многих, даже если и не хочется признаться себе в этом.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:49 27-12-2025

Душнилы!
Человек сам должен себе создавать праздник, а иначе бесконечная круговерть серых будней убьет нас!

Но меня больше всего раздражают бесконечные призывы СМИ : что подарить на такой-сякой праздник!
Праздник это не про подарки, это про радость общения с родными , друзьями, повеселиться!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:19:15 27-12-2025

быдло- соседи выбешивают, а сам праздник красивый, сказочный, из детства, очень люблю)

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:40:09 27-12-2025

Элен без ребят (19:19:15 27-12-2025) быдло- соседи выбешивают, а сам праздник красивый, сказочный... Любовника вам надо, лет на 10 помладше.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:48 28-12-2025

Musik (23:40:09 27-12-2025) Любовника вам надо, лет на 10 помладше. ... Помоги тетке справиться с проблемой, окажи услугу, приголубь

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:08:49 28-12-2025

Элен без ребят (19:19:15 27-12-2025) быдло- соседи выбешивают, а сам праздник красивый, сказочный... меняй локацию, если живешь в быдлятнике

  -17 Нравится
Ответить
