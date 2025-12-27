НОВОСТИОбщество

Штрафовать за VPN-сервисы в России не будут

Эта тема у властей даже не обсуждается

27 декабря 2025, 07:05, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru
Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

В России не предполагается введение штрафных санкций за применение VPN-сервисов. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Согласно его словам, данный вопрос даже не стоит на повестке дня. Наказание ожидает только тех, кто прибегает к VPN для совершения противоправных действий, а также за продвижение методов обхода блокировок или подстрекательство к их применению. Следовательно, рядовые граждане могут и дальше законно пользоваться подобными сервисами, не опасаясь штрафов, сообщает ТАСС.

Открытие вышки сотовой связи / Фото: amic.ru

Цифровое равенство. На Алтае к 2030 году планируют провести связь и интернет в села

Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Виктор Томенко
НОВОСТИОбщество

штрафы интернет

Комментарии 6

Avatar Picture
Кхм...

08:10:40 27-12-2025

Значит, точно обсуждали, но ручки коротки...
😁

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:01 27-12-2025

Кхм... (08:10:40 27-12-2025) Значит, точно обсуждали, но ручки коротки...😁... Просто сами протоколы нужены не только лишь для обхода блокировок, впн используется для безопасности той же удаленной работы, например. То есть тупо рубануть все они не могут. А глушить точечно без толку - тут же пишется новый или подшаманивается старый, и вуаля.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:52 27-12-2025

Гость (10:26:01 27-12-2025) Просто сами протоколы нужены не только лишь для обхода блоки... вы удивитесь ,😶
всё могут. есть шифрование по госту, есть впны на нём основанные, инфраструктура почти готова. всё будет, в своё вреия

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:24 27-12-2025

Это то- же самое, что штрафовать за воздух, которым дышим.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:11 27-12-2025

Лучший способ борьбы с VPN, это перестать блокировать ютуб, вацап и всё остальное.
Не будет блокировок - не будет и ВПН.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:28:02 27-12-2025

Гость (18:20:11 27-12-2025) Лучший способ борьбы с VPN, это перестать блокировать ютуб, ... ютуб - не цель, а средство

  -14 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров