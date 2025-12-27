Штрафовать за VPN-сервисы в России не будут

Эта тема у властей даже не обсуждается

27 декабря 2025, 07:05, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

В России не предполагается введение штрафных санкций за применение VPN-сервисов. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Согласно его словам, данный вопрос даже не стоит на повестке дня. Наказание ожидает только тех, кто прибегает к VPN для совершения противоправных действий, а также за продвижение методов обхода блокировок или подстрекательство к их применению. Следовательно, рядовые граждане могут и дальше законно пользоваться подобными сервисами, не опасаясь штрафов, сообщает ТАСС.