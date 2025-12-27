Штрафовать за VPN-сервисы в России не будут
Эта тема у властей даже не обсуждается
27 декабря 2025, 07:05, ИА Амител
Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru
В России не предполагается введение штрафных санкций за применение VPN-сервисов. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Согласно его словам, данный вопрос даже не стоит на повестке дня. Наказание ожидает только тех, кто прибегает к VPN для совершения противоправных действий, а также за продвижение методов обхода блокировок или подстрекательство к их применению. Следовательно, рядовые граждане могут и дальше законно пользоваться подобными сервисами, не опасаясь штрафов, сообщает ТАСС.
08:10:40 27-12-2025
Значит, точно обсуждали, но ручки коротки...
😁
10:26:01 27-12-2025
Кхм... (08:10:40 27-12-2025) Значит, точно обсуждали, но ручки коротки...😁... Просто сами протоколы нужены не только лишь для обхода блокировок, впн используется для безопасности той же удаленной работы, например. То есть тупо рубануть все они не могут. А глушить точечно без толку - тут же пишется новый или подшаманивается старый, и вуаля.
19:21:52 27-12-2025
Гость (10:26:01 27-12-2025) Просто сами протоколы нужены не только лишь для обхода блоки... вы удивитесь ,😶
всё могут. есть шифрование по госту, есть впны на нём основанные, инфраструктура почти готова. всё будет, в своё вреия
11:20:24 27-12-2025
Это то- же самое, что штрафовать за воздух, которым дышим.
18:20:11 27-12-2025
Лучший способ борьбы с VPN, это перестать блокировать ютуб, вацап и всё остальное.
Не будет блокировок - не будет и ВПН.
19:28:02 27-12-2025
Гость (18:20:11 27-12-2025) Лучший способ борьбы с VPN, это перестать блокировать ютуб, ... ютуб - не цель, а средство