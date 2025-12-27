НОВОСТИЭкономика

За заснеженные авто могут оштрафовать

Сумма санкций может составить минимум 500 рублей

27 декабря 2025, 09:40, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Снег в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вождение с нечитаемыми из-за грязи или снега номерными знаками и фарами влечет за собой штрафные санкции. Неразличимый номер обойдется водителю в 500 рублей.

Если же будет доказано намеренное загрязнение номера, сумма штрафа может возрасти до пяти тысяч рублей. Управление автомобилем с грязными фарами или зеркалами, ухудшающими обзорность, также наказуемо штрафом 500 рублей.

Специалисты рекомендуют тщательно очищать автомобиль от снега, включая крышу, перед каждой поездкой, чтобы избежать создания аварийных ситуаций для других участников дорожного движения, сообщает издание "Абзац".

При этом установка красных световых приборов спереди транспортного средства запрещена и грозит лишением водительских прав.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

11:18:44 27-12-2025

Так можно штрафовать каждого встречного, на межгороде.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:44 27-12-2025

а за заснеженные дороги и тротуары нельзя штрафовать?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:56 27-12-2025

Гость (13:53:44 27-12-2025) а за заснеженные дороги и тротуары нельзя штрафовать?... можно. пиите заявление с фоткой участка - всё

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:54 27-12-2025

Ну это же для вашей безопасТности! ))))

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

22:50:30 27-12-2025

Учитесь читать номера сквозь снег и грязь, мы же видим разметку на дороге.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:30:10 28-12-2025

Олег (22:50:30 27-12-2025) Учитесь читать номера сквозь снег и грязь, мы же видим разме... Юморист, на нее половина не смотрит когда ее видно, а вторая ее все равно не понимает))))

  -9 Нравится
Ответить
