За заснеженные авто могут оштрафовать
Сумма санкций может составить минимум 500 рублей
27 декабря 2025, 09:40, ИА Амител
Вождение с нечитаемыми из-за грязи или снега номерными знаками и фарами влечет за собой штрафные санкции. Неразличимый номер обойдется водителю в 500 рублей.
Если же будет доказано намеренное загрязнение номера, сумма штрафа может возрасти до пяти тысяч рублей. Управление автомобилем с грязными фарами или зеркалами, ухудшающими обзорность, также наказуемо штрафом 500 рублей.
Специалисты рекомендуют тщательно очищать автомобиль от снега, включая крышу, перед каждой поездкой, чтобы избежать создания аварийных ситуаций для других участников дорожного движения, сообщает издание "Абзац".
При этом установка красных световых приборов спереди транспортного средства запрещена и грозит лишением водительских прав.
11:18:44 27-12-2025
Так можно штрафовать каждого встречного, на межгороде.
13:53:44 27-12-2025
а за заснеженные дороги и тротуары нельзя штрафовать?
17:52:56 27-12-2025
Гость (13:53:44 27-12-2025) а за заснеженные дороги и тротуары нельзя штрафовать?... можно. пиите заявление с фоткой участка - всё
20:30:54 27-12-2025
Ну это же для вашей безопасТности! ))))
22:50:30 27-12-2025
Учитесь читать номера сквозь снег и грязь, мы же видим разметку на дороге.
00:30:10 28-12-2025
Олег (22:50:30 27-12-2025) Учитесь читать номера сквозь снег и грязь, мы же видим разме... Юморист, на нее половина не смотрит когда ее видно, а вторая ее все равно не понимает))))