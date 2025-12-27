За заснеженные авто могут оштрафовать

Сумма санкций может составить минимум 500 рублей

27 декабря 2025, 09:40, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вождение с нечитаемыми из-за грязи или снега номерными знаками и фарами влечет за собой штрафные санкции. Неразличимый номер обойдется водителю в 500 рублей.

Если же будет доказано намеренное загрязнение номера, сумма штрафа может возрасти до пяти тысяч рублей. Управление автомобилем с грязными фарами или зеркалами, ухудшающими обзорность, также наказуемо штрафом 500 рублей.

Специалисты рекомендуют тщательно очищать автомобиль от снега, включая крышу, перед каждой поездкой, чтобы избежать создания аварийных ситуаций для других участников дорожного движения, сообщает издание "Абзац".

При этом установка красных световых приборов спереди транспортного средства запрещена и грозит лишением водительских прав.