Продажи новогодних украшений выросли на 30%

Среди лидеров по продажам – мишура, гирлянды и шарики

28 декабря 2025, 07:05, ИА Амител

Новогодняя елка / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Россияне начали закупать товары для празднования Нового года уже в октябре – ноябре, что отразилось на росте продаж елок. Особенно стремительно увеличился спрос на живые ели российского происхождения – их продажи выросли в 7,3 раза в сравнении с прошлым годом, в то время как импортные ели показали рост в 2,5 раза, сообщает Mash.

Стоимость самой дорогой искусственной елки отечественного производства высотой три метра составила почти 322 тысячи рублей.

По сравнению с 2025 годом продажи мишуры увеличились на 30%, елочных шаров – на 56%, а продажи уличных гирлянд выросли на треть. Общий объем реализации товаров новогодней тематики увеличился на 45%.

Среди трендов предновогоднего сезона – парные украшения, винтажные новогодние игрушки из стекла и элементы декора, вдохновленные советскими мультфильмами. Особым спросом пользовались товары с изображением лошадей, оборот которых вырос почти в четыре раза. В частности, повышенным спросом пользовались ювелирные изделия, товары для хобби и рукоделия, праздничная атрибутика и посуда с изображением этих животных.