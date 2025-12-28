НОВОСТИОбщество

Продажи новогодних украшений выросли на 30%

Среди лидеров по продажам – мишура, гирлянды и шарики

28 декабря 2025, 07:05, ИА Амител

Новогодняя елка / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru
Россияне начали закупать товары для празднования Нового года уже в октябре – ноябре, что отразилось на росте продаж елок. Особенно стремительно увеличился спрос на живые ели российского происхождения – их продажи выросли в 7,3 раза в сравнении с прошлым годом, в то время как импортные ели показали рост в 2,5 раза, сообщает Mash.

Стоимость самой дорогой искусственной елки отечественного производства высотой три метра составила почти 322 тысячи рублей.

По сравнению с 2025 годом продажи мишуры увеличились на 30%, елочных шаров – на 56%, а продажи уличных гирлянд выросли на треть. Общий объем реализации товаров новогодней тематики увеличился на 45%.

Среди трендов предновогоднего сезона – парные украшения, винтажные новогодние игрушки из стекла и элементы декора, вдохновленные советскими мультфильмами. Особым спросом пользовались товары с изображением лошадей, оборот которых вырос почти в четыре раза. В частности, повышенным спросом пользовались ювелирные изделия, товары для хобби и рукоделия, праздничная атрибутика и посуда с изображением этих животных.

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Встречать Новый год в одиночестве будут вдвое больше россиян

В этом году без гостей и друзей торжество встретят 8% опрошенных
Новый год

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

15:21:39 28-12-2025

Я вам одну тайну расскажу, только вы никому не говорите об этом, перед пасхой возрастает продажа куличей и пасок...!
Ни кому! Как договорились!...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:09 28-12-2025

Среди лидеров по продажам – мишура, гирлянды и шарики
---
А что ещё покупают?

  -5 Нравится
Ответить
