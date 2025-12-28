НОВОСТИПроисшествия

В алтайском селе пропал мужчина в зеленой куртке

О его местонахождении неизвестно с 23 декабря

28 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

В селе Березовка пропал 55-летний Игорь Руднев. О его местоположении неизвестно с 23 декабря, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в зеленую куртку, черный свитер, темно-синие брюки, черные сапоги и черную шапку.

Приметы пропавшего:

  • рост 170 см;

  • нормальное телосложение;

  • русые волосы;

  • голубые глаза.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. 

Алтайский край пропал человек

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

12:40:19 28-12-2025

"От людей на деревне не спрятаться,
Hет секретов в деревне у нас.
Hе сойтись - разойтись, не сосвататься
В стороне от придирчивых глаз."

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров