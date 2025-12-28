В алтайском селе пропал мужчина в зеленой куртке

О его местонахождении неизвестно с 23 декабря

28 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

В селе Березовка пропал 55-летний Игорь Руднев. О его местоположении неизвестно с 23 декабря, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в зеленую куртку, черный свитер, темно-синие брюки, черные сапоги и черную шапку.

Приметы пропавшего:

рост 170 см;

нормальное телосложение;

русые волосы;

голубые глаза.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.