Боец СВО поклялся найти девочку, которая написала ему трогательное письмо

Мечта ребенка, чтобы солдат сыграл с ней в шахматы

27 декабря 2025, 19:48, ИА Амител

Девочка и письмо / Фото: "КП-Новосибирск"

Участник специальной военной операции из Новосибирской области ищет 11-летнюю Арину, которая написала ему письмо. Он готов преодолеть огромное расстояние, чтобы осуществить желание девочки – встретиться с ним в шахматной партии. Информацию о розыске девочки опубликовали добровольцы из объединения "Своих не бросаем", передает "КП-Новосибирск".

«Добрый вечер! Я нашел письмо от Арины, оно все еще находится на нашей первой базе, размещено на стенде, который я создал. У меня есть желание найти Арину, передать ей привет от всех солдат. Учителя, вероятно, помнят историю о шахматах, я обещал ей и выполню свое обещание», – поделился с волонтерами боец с позывным "Мудрый".

История с новогодним посланием произошла в декабре прошлого года. Четвероклассница Арина Скидан написала письмо военнослужащему:

«Я учусь хорошо, мне нравится моя школа. Я посещаю танцы, хореографию, театральный кружок, занятия по ПДД и шахматы. Я понимаю, как вам непросто, но мы уверены в нашей победе! Благодарю вас за защиту нашей Родины. Желаю вам здоровья, сил и храбрости. Ждем вашего возвращения домой! До свидания, дорогой солдат!»

Новогоднее письмо Арины сильно тронуло солдата – он поместил его в рамку на своей базе. А в феврале 2024 года неожиданно поступило видеообращение:

«Хотим искренне поблагодарить всех ребят за теплые слова, мы получили письма, прочитали их и сделали небольшой стенд-плакат. Особую благодарность выражаем Арише за ее письмо! Она писала, что увлекается шахматами. И поскольку я тоже люблю шахматы, я обещаю, что мы с Аришей сыграем в шахматы», – заявил боец с позывным "Мудрый".

Арина была вне себя от радости, девочка призналась, что с нетерпением ждет встречи, чтобы сыграть в шахматы. Школьница воспитывается в большой семье, ее отец работает горным инженером, а мать занимается бизнесом.

Классный руководитель отметила, что уже третий год ученики пишут письма солдатам, регулярно поздравляют их с Новым годом, 23 Февраля, Пасхой, 9 Мая и другими праздниками.