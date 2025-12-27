НОВОСТИОбщество

Боец СВО поклялся найти девочку, которая написала ему трогательное письмо

Мечта ребенка, чтобы солдат сыграл с ней в шахматы

27 декабря 2025, 19:48, ИА Амител

Девочка и письмо / Фото: "КП-Новосибирск"
Девочка и письмо / Фото: "КП-Новосибирск"

Участник специальной военной операции из Новосибирской области ищет 11-летнюю Арину, которая написала ему письмо. Он готов преодолеть огромное расстояние, чтобы осуществить желание девочки – встретиться с ним в шахматной партии. Информацию о розыске девочки опубликовали добровольцы из объединения "Своих не бросаем", передает "КП-Новосибирск".

«Добрый вечер! Я нашел письмо от Арины, оно все еще находится на нашей первой базе, размещено на стенде, который я создал. У меня есть желание найти Арину, передать ей привет от всех солдат. Учителя, вероятно, помнят историю о шахматах, я обещал ей и выполню свое обещание», – поделился с волонтерами боец с позывным "Мудрый".

История с новогодним посланием произошла в декабре прошлого года. Четвероклассница Арина Скидан написала письмо военнослужащему:

«Я учусь хорошо, мне нравится моя школа. Я посещаю танцы, хореографию, театральный кружок, занятия по ПДД и шахматы. Я понимаю, как вам непросто, но мы уверены в нашей победе! Благодарю вас за защиту нашей Родины. Желаю вам здоровья, сил и храбрости. Ждем вашего возвращения домой! До свидания, дорогой солдат!»

Новогоднее письмо Арины сильно тронуло солдата – он поместил его в рамку на своей базе. А в феврале 2024 года неожиданно поступило видеообращение:

«Хотим искренне поблагодарить всех ребят за теплые слова, мы получили письма, прочитали их и сделали небольшой стенд-плакат. Особую благодарность выражаем Арише за ее письмо! Она писала, что увлекается шахматами. И поскольку я тоже люблю шахматы, я обещаю, что мы с Аришей сыграем в шахматы», – заявил боец с позывным "Мудрый".

Арина была вне себя от радости, девочка призналась, что с нетерпением ждет встречи, чтобы сыграть в шахматы. Школьница воспитывается в большой семье, ее отец работает горным инженером, а мать занимается бизнесом.

Классный руководитель отметила, что уже третий год ученики пишут письма солдатам, регулярно поздравляют их с Новым годом, 23 Февраля, Пасхой, 9 Мая и другими праздниками.

Аптечка от Алисы / Фото: предоставлено фондом

Боец СВО ищет девочку из Новосибирска, чья аптечка помогла ему на передовой

Сейчас активисты ищут ту самую девочку, чтобы передать ей подарок от бойца
НОВОСТИОбщество

СВО Новый год

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров