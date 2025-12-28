НОВОСТИОбщество

За сильный шум в новогоднюю ночь могут оштрафовать

Как минимум за постоянный шум придется отдать пять тысяч рублей

28 декабря 2025, 08:05, ИА Амител

Работа после новогодних праздников / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский" / amic.ru
Работа после новогодних праздников / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский" / amic.ru

За нарушение тишины в новогоднюю ночь предусмотрены штрафные санкции, размер которых может достигать 5 тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ru", ссылаясь на комментарий юриста Артема Платонова. Величина штрафа определяется региональным законодательством. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан действие правил о соблюдении тишины в ночное время официально приостанавливается в новогоднюю ночь.

Однако с 2 января действие ограничений возобновляется. В тех регионах, где подобные исключения не предусмотрены, штраф за нарушение тишины в праздничную ночь может варьироваться от 500 до 5000 рублей.

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Большие штрафы. Как накажут работодателей за вызов на работу в новогодние праздники

Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за отказ работать в выходной день
Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

08:13:10 28-12-2025

В Алтайском крае можно будет шуметь. Ниже есть новость.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:33:50 28-12-2025

https://www.amic.ru/news/zakon-o-tishine-na-altae-perestanet-deystvovat-v-novogodnyuyu-noch-575271

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:35 28-12-2025

Закон о тишине на Алтае перестанет действовать в новогоднюю ночь
Шуметь можно будет с 12 ночи до 6 утра

27 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:51 28-12-2025

как так то?

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:33 28-12-2025

Гость (08:34:51 28-12-2025) как так то?... А вот так!
Кто читать умеет, тот ничего не нарушает.
А нытикам и истеричкам новопассита ведро:)

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:09:13 28-12-2025

А кто будет очень громко шуметь, тому поставят громкомолчатель!...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:28:23 28-12-2025

Вот бухое авто вождение б еще на НГ разрешили, а?

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:36 28-12-2025

Musik (09:28:23 28-12-2025) Вот бухое авто вождение б еще на НГ разрешили, а? ... Ты води, главное, не попадайся

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:13:43 28-12-2025

Гость (10:32:36 28-12-2025) Ты води, главное, не попадайся... Я не такой как все!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:52 28-12-2025

Musik (09:28:23 28-12-2025) Вот бухое авто вождение б еще на НГ разрешили, а? ... Разрешено до ближайшего столба.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:58 28-12-2025

как говорили в детстве, получил ремня не за то что своровал а за то что попался.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:53 28-12-2025

Десяток лет назад меня бухого приловили тож бухие гибдедешники.. Бухнули еще и разьехались...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:53:52 28-12-2025

Мои соседи по 3 раза в неделю НОЧАМИ шумели на протяжении 18 лет и ничего им не было!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:39:02 29-12-2025

гость (15:53:52 28-12-2025) Мои соседи по 3 раза в неделю НОЧАМИ шумели на протяжении 18... Шумелку надо соседям отключать до 12 января. Да так, чтобы даже икать боялись до следующего НГ. Как можно действие Закона приостановить? Его либо отменяют, либо нарушают.

  -1 Нравится
Ответить
