За сильный шум в новогоднюю ночь могут оштрафовать

Как минимум за постоянный шум придется отдать пять тысяч рублей

28 декабря 2025, 08:05, ИА Амител

Работа после новогодних праздников / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский" / amic.ru

За нарушение тишины в новогоднюю ночь предусмотрены штрафные санкции, размер которых может достигать 5 тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ru", ссылаясь на комментарий юриста Артема Платонова. Величина штрафа определяется региональным законодательством. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан действие правил о соблюдении тишины в ночное время официально приостанавливается в новогоднюю ночь.

Однако с 2 января действие ограничений возобновляется. В тех регионах, где подобные исключения не предусмотрены, штраф за нарушение тишины в праздничную ночь может варьироваться от 500 до 5000 рублей.