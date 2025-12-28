За сильный шум в новогоднюю ночь могут оштрафовать
Как минимум за постоянный шум придется отдать пять тысяч рублей
28 декабря 2025, 08:05, ИА Амител
За нарушение тишины в новогоднюю ночь предусмотрены штрафные санкции, размер которых может достигать 5 тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ru", ссылаясь на комментарий юриста Артема Платонова. Величина штрафа определяется региональным законодательством. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан действие правил о соблюдении тишины в ночное время официально приостанавливается в новогоднюю ночь.
Однако с 2 января действие ограничений возобновляется. В тех регионах, где подобные исключения не предусмотрены, штраф за нарушение тишины в праздничную ночь может варьироваться от 500 до 5000 рублей.
В Алтайском крае можно будет шуметь. Ниже есть новость.
Закон о тишине на Алтае перестанет действовать в новогоднюю ночь
Шуметь можно будет с 12 ночи до 6 утра
27 декабря 2025, 17:05, ИА Амител
как так то?
Гость (08:34:51 28-12-2025) как так то?... А вот так!
Кто читать умеет, тот ничего не нарушает.
А нытикам и истеричкам новопассита ведро:)
А кто будет очень громко шуметь, тому поставят громкомолчатель!...
Вот бухое авто вождение б еще на НГ разрешили, а?
Musik (09:28:23 28-12-2025) Вот бухое авто вождение б еще на НГ разрешили, а? ... Ты води, главное, не попадайся
Гость (10:32:36 28-12-2025) Ты води, главное, не попадайся... Я не такой как все!
Musik (09:28:23 28-12-2025) Вот бухое авто вождение б еще на НГ разрешили, а? ... Разрешено до ближайшего столба.
как говорили в детстве, получил ремня не за то что своровал а за то что попался.
Десяток лет назад меня бухого приловили тож бухие гибдедешники.. Бухнули еще и разьехались...
Мои соседи по 3 раза в неделю НОЧАМИ шумели на протяжении 18 лет и ничего им не было!
гость (15:53:52 28-12-2025) Мои соседи по 3 раза в неделю НОЧАМИ шумели на протяжении 18... Шумелку надо соседям отключать до 12 января. Да так, чтобы даже икать боялись до следующего НГ. Как можно действие Закона приостановить? Его либо отменяют, либо нарушают.