Ушел из жизни ведущий артист Алтайского театра драмы Вадим Синицын

Прощание состоится 30 декабря

28 декабря 2025, 16:30, ИА Амител

Вадим Синицын / Фото: Алтайский краевой театр драмы

На 86-м году жизни скончался ведущий артист Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина, народный артист России Вадим Синицын. Актер отдал сцене этого театра почти пять десятилетий – с 1977 по 2025 год.

Вадим Трифонович родился в 1939 году и окончил театральную студию при Красноярском музыкальном училище. До переезда в Барнаул он успел поработать в театрах Красноярска, Сызрани, Ферганы, Тюмени, Воронежа, Бийска и Калининграда. В этом году артист отметил 85-летие, и летом ему была вручена медаль "За заслуги в труде".

Коллеги и зрители запомнили его как универсального мастера, которому были подвластны как яркие комедийные, так и глубокие драматические роли.

Прощание с Вадимом Синицыным состоится 30 декабря в ритуальном зале по адресу: ул. Титова, 9А (зал № 3) с 13:15 до 14:15.