Долина может остаться в спорной квартире на Новый год

Юрист объяснил, что принудительное выселение певицы из-за бюрократических процедур может занять несколько дней и уложиться в срок лишь после каникул

28 декабря 2025, 14:30, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС
Лариса Долина, вероятно, встретит Новый год в квартире в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда о ее выселении. Как пояснил aif.ru юрист Александр Хаминский, даже если собственница Полина Лурье уже начала процедуру, принудительное выселение технически не успеют провести до конца праздников.

Эксперт отметил, что после получения решения суда 25 декабря необходимо время на оформление исполнительного листа, передачу его приставам и регистрацию производства. Весь этот процесс займет несколько рабочих дней, которые придутся на предпраздничную неделю и новогодние каникулы. 

«По срокам уже наступит Новый год», – добавил Хаминский.

Юрист предположил, что певица, скорее всего, добровольно освободит квартиру уже после праздников.

«Долина <...> спокойно будет собирать вещи, отметит Новый год и, допустим, к 10 января выедет», – сказал он.

Напомним, Верховный суд 16 декабря окончательно признал право собственности на спорную недвижимость за Полиной Лурье. Долина утверждала, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать квартиру за 112 млн рублей.

Комментарии 12

Avatar Picture
Влад

15:09:25 28-12-2025

Решение вынесено 25 декабря.срок вступления в законную силу 1 месяц. Если обжаловать в апелляции то еще месяца 3-4, и потом исполпроизводство. Так что может еще смело полгода пожить....не вводите людей в заблуждение

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:49 29-12-2025

Влад (15:09:25 28-12-2025) Решение вынесено 25 декабря.срок вступления в законную силу ... Это Вы вводите в заблуждение. ВС РФ вернул дело о выселении не в первую инстанцию, в апелляцию, именно для сокращения сроков и вариантов обжалование. Решение вступило в силу в день рассмотрения. Могут подать в кассацию, но это не отменяет исполнения решения и вряд ли что-то теперь даст.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:27 28-12-2025

Достали уже своей Долиной. Писать больше не о чем?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:38 28-12-2025

На кой нам то это знать? Если у простого слесаря отожмут квартиру-никто не поможет.. Все эти юристы-адвокаты денюжки вытянут и все...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:14 28-12-2025

а с какого растения хрена?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

16:31:29 28-12-2025

В пень эту Кудельман, двух туристов, армяна и его бабу...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:54:29 28-12-2025

Что за дела? Продала и вали. Что за льготы для мошенников, присвоивших себе звания королей, цариц, принцесс. Быдло это и больше никто.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:35 28-12-2025

Эта старуха уже всех достала. Пора костям на место!!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:07:29 28-12-2025

Проданная "комбинаторшей" квартира - далеко не единственное жильё у старушки! Из каких же "гуманных" соображений тянется резина с выдворением "бедняжки"?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:47 28-12-2025

Кудельман бабка подлая
Она может где нибудь в плафон нагадить
Всрзу не найти, а вонять долго будет

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я

21:18:25 28-12-2025

Апелляцию на решение Верховного суда? Вы если в правовых вопросах не разбираетесь то зачем пишите

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:29:32 28-12-2025

Хуже смерти надоел этот бесконечный сериал. Прекратите о нём писать, и назавтра все с облегчением забудут.

  -1 Нравится
Ответить
