Долина может остаться в спорной квартире на Новый год
Юрист объяснил, что принудительное выселение певицы из-за бюрократических процедур может занять несколько дней и уложиться в срок лишь после каникул
28 декабря 2025, 14:30, ИА Амител
Лариса Долина, вероятно, встретит Новый год в квартире в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда о ее выселении. Как пояснил aif.ru юрист Александр Хаминский, даже если собственница Полина Лурье уже начала процедуру, принудительное выселение технически не успеют провести до конца праздников.
Эксперт отметил, что после получения решения суда 25 декабря необходимо время на оформление исполнительного листа, передачу его приставам и регистрацию производства. Весь этот процесс займет несколько рабочих дней, которые придутся на предпраздничную неделю и новогодние каникулы.
«По срокам уже наступит Новый год», – добавил Хаминский.
Юрист предположил, что певица, скорее всего, добровольно освободит квартиру уже после праздников.
«Долина <...> спокойно будет собирать вещи, отметит Новый год и, допустим, к 10 января выедет», – сказал он.
Напомним, Верховный суд 16 декабря окончательно признал право собственности на спорную недвижимость за Полиной Лурье. Долина утверждала, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать квартиру за 112 млн рублей.
