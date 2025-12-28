"Последнее прощай". Лариса Долина выпустила песню после поражения в суде за квартиру

Певица представила композицию с символичным названием на фоне скорого выселения из элитной квартиры в Хамовниках

28 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: личная страница во "ВКонтакте"

На фоне скорого выселения из квартиры в Хамовниках Лариса Долина представила публике новую песню под названием "Последнее прощай". Хотя в композиции, судя по тексту, идет речь о расставании с любимым человеком, многие поклонники и СМИ увидели в этом символичное прощание певицы с ее бывшим жильем, пишет starhit.

Текст песни, опубликованный в ее блоге, содержит строчки:

«Сердце бьется сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима. Последнее люблю прошепчем от бессилья. Только никогда и ни для кого не расправляй свои крылья».

Долина ограничила возможность комментирования записи, оставив под ней лишь несколько поддерживающих сообщений от подписчиков.

Напомним, Верховный суд РФ окончательно признал право собственности на спорную элитную квартиру за покупательницей Полиной Лурье и обязал певицу освободить помещение. По сделке 2024 года Долина, по ее утверждению, стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать недвижимость за 112 миллионов рублей.

Несмотря на первоначальные победы в судах, которые аннулировали сделку, высшая инстанция встала на сторону Лурье, указав, что та действовала добросовестно.

Согласно условиям, певица оставляет в квартире всю мебель и технику, забирая только музыкальный инструмент и стул.