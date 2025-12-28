НОВОСТИОбщество

"Последнее прощай". Лариса Долина выпустила песню после поражения в суде за квартиру

Певица представила композицию с символичным названием на фоне скорого выселения из элитной квартиры в Хамовниках

28 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: личная страница во "ВКонтакте"
Лариса Долина / Фото: личная страница во "ВКонтакте"

На фоне скорого выселения из квартиры в Хамовниках Лариса Долина представила публике новую песню под названием "Последнее прощай". Хотя в композиции, судя по тексту, идет речь о расставании с любимым человеком, многие поклонники и СМИ увидели в этом символичное прощание певицы с ее бывшим жильем, пишет starhit.

Текст песни, опубликованный в ее блоге, содержит строчки:

«Сердце бьется сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима. Последнее люблю прошепчем от бессилья. Только никогда и ни для кого не расправляй свои крылья».

Долина ограничила возможность комментирования записи, оставив под ней лишь несколько поддерживающих сообщений от подписчиков.

Напомним, Верховный суд РФ окончательно признал право собственности на спорную элитную квартиру за покупательницей Полиной Лурье и обязал певицу освободить помещение. По сделке 2024 года Долина, по ее утверждению, стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать недвижимость за 112 миллионов рублей.

Несмотря на первоначальные победы в судах, которые аннулировали сделку, высшая инстанция встала на сторону Лурье, указав, что та действовала добросовестно.

Согласно условиям, певица оставляет в квартире всю мебель и технику, забирая только музыкальный инструмент и стул. 

Знаменитости

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

11:30:14 28-12-2025

Мне таки кажется что старушка Кудельман немножечко еврейка ?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Екх

13:37:26 28-12-2025

Так грамотно себя ещё никто не закапывал! Привыкла видимо что все для нее!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:16 28-12-2025

поздняк метаться... мадам досвидос

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я гость

16:59:16 28-12-2025

А что с фоткой??? Любой запрос в интернете покажет, что она выглядит далеко не так)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:23:15 28-12-2025

«Сердце бьется сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима. Последнее люблю прошепчем от бессилья. Только никогда и ни для кого не расправляй свои крылья».

По-моему, она обиделась, что её как самопровозглашенную королеву, не поддержали люди. Мол, для вас я крылышками бяг-бяг-бяг, А вы...А люди просто наглых зажравшихся мошенников не любят.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:06:39 28-12-2025

гость (17:23:15 28-12-2025) «Сердце бьется сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима. ... Только бы не кончилась старушенция.

  -3 Нравится
Ответить
