Пластиковые деньги в России вводить не планируют

Как рассказали в ЦБ, такие деньги менее защищены

27 декабря 2025, 11:35, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Центробанк не планирует выпускать в оборот банкноты из полимера, так как их защищенность от фальсификации ниже, чем у бумажных аналогов. Такое заявление сделал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, передает РИА Новости. По его словам, технология изготовления полимерных денег делает их более уязвимыми для подделки.

При этом Белов отметил, что в России уже был опыт выпуска памятных полимерных банкнот, приуроченных к конкретным событиям, однако они имели ограниченный тираж.

Комментарии

Гость

12:13:07 27-12-2025

зачем пластиковые-деревянные есть...

Гость

12:33:12 27-12-2025

Сижу на диване, держу в руках российские пластиковые деньги.

Гость

14:46:05 27-12-2025

Пластиковые деньги в России вводить не планируют. Введут цифровые. Это запись в компьютере.

Гость

20:32:07 27-12-2025

Это же тоже для безопасности! А вы радуйтесь и фражками машите. И прыгайте. Одни допрыгались.

