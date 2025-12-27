Пластиковые деньги в России вводить не планируют

Как рассказали в ЦБ, такие деньги менее защищены

27 декабря 2025, 11:35, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Центробанк не планирует выпускать в оборот банкноты из полимера, так как их защищенность от фальсификации ниже, чем у бумажных аналогов. Такое заявление сделал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, передает РИА Новости. По его словам, технология изготовления полимерных денег делает их более уязвимыми для подделки.

При этом Белов отметил, что в России уже был опыт выпуска памятных полимерных банкнот, приуроченных к конкретным событиям, однако они имели ограниченный тираж.