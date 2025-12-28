Врач рассказала, кому нельзя есть оливье и селедку под шубой на Новый год

Салаты с майонезом опасны для людей с хроническими заболеваниями, пожилых, беременных и кормящих женщин

28 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Салат оливье / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что классические новогодние салаты, такие как оливье и селедка под шубой, могут нанести серьезный вред здоровью определенным группам людей. В интервью РИА Новости она призвала к осторожности при составлении праздничного меню.

По словам эксперта, салаты с майонезной заправкой содержат большое количество жиров и соли, поэтому их следует полностью исключить или строго ограничить в рационе людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом второго типа, ожирением, проблемами ЖКТ, печени и почек. Под запрет также попадают пожилые люди, беременные и кормящие женщины.

«Людям с различными хроническими заболеваниями очень важно придерживаться рекомендаций врача и соблюдать рекомендации по питанию, как в будни, так и в праздники», – подчеркнула Стародубова.

Даже здоровым людям диетолог советует не увлекаться: общая порция всех салатов за столом не должна превышать 150–200 граммов. Чтобы сделать традиционные блюда полезнее, эксперт рекомендует заменить колбасу в оливье отварной индейкой или курицей, использовать для заправки сметану, йогурт или растительное масло вместо майонеза, а для "селедки под шубой" выбирать малосольную рыбу и не досаливать овощи.