Врач рассказала, кому нельзя есть оливье и селедку под шубой на Новый год
Салаты с майонезом опасны для людей с хроническими заболеваниями, пожилых, беременных и кормящих женщин
28 декабря 2025, 22:00, ИА Амител
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что классические новогодние салаты, такие как оливье и селедка под шубой, могут нанести серьезный вред здоровью определенным группам людей. В интервью РИА Новости она призвала к осторожности при составлении праздничного меню.
По словам эксперта, салаты с майонезной заправкой содержат большое количество жиров и соли, поэтому их следует полностью исключить или строго ограничить в рационе людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом второго типа, ожирением, проблемами ЖКТ, печени и почек. Под запрет также попадают пожилые люди, беременные и кормящие женщины.
«Людям с различными хроническими заболеваниями очень важно придерживаться рекомендаций врача и соблюдать рекомендации по питанию, как в будни, так и в праздники», – подчеркнула Стародубова.
Даже здоровым людям диетолог советует не увлекаться: общая порция всех салатов за столом не должна превышать 150–200 граммов. Чтобы сделать традиционные блюда полезнее, эксперт рекомендует заменить колбасу в оливье отварной индейкой или курицей, использовать для заправки сметану, йогурт или растительное масло вместо майонеза, а для "селедки под шубой" выбирать малосольную рыбу и не досаливать овощи.
Майонезные жиры расщепляются ударной дозой алкоголя.
А иначе зачем бы мы его пили - исключительно здоровья для!
22:59:34 28-12-2025
Селедка под шубой - это бобр.
01:16:58 29-12-2025
Musik (22:59:34 28-12-2025) Селедка под шубой - это бобр. ... Бобр- курва!
00:01:34 29-12-2025
Не смотря на присутствие всех перечисленных заболеваний, ем всё))) а нафига я живу-то? Главное-знать меру