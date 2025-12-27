Каток, пони и хаски. "Планета Q" приглашает барнаульцев весело провести выходные

И посетить Терем чудес Деда Мороза – место, где каждый поверит в сказку

Терем Деда Мороза / Фото: vk.com/planetqbarnaul

Зимняя сказка уже на "Планете Q*". Каждые выходные здесь проходят яркие анимационные программы для детей и взрослых, есть множество зимних развлечений. Приходите всей семьей, чтобы весело провести время и зарядиться праздничным настроением.

Терем чудес и зимние активности

Терем Деда Мороза – это не просто дом волшебника, а настоящая сказка, где сбываются желания. Здесь каждый может поучаствовать в веселых играх и танцах с анимационной командой, покружиться в хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой, насладиться серебряным шоу и покататься на пони и лошадях. Для любителей активного отдыха – сани, багги, квадроциклы, мотоциклы эндуро и многое другое в зимнем лесу.

Терем Деда Мороза / Фото: vk.com/planetqbarnaul

Кроме того, на "Планете Q" работают каток и прокат тюбингов, что делает отдых на свежем воздухе еще более увлекательным. А для поклонников хвостатых друзей – обнимашки с белоснежными самоедскими лайками и хаски.

Где и когда

"Планета Q" открыта ежедневно с 10:00 до 21:00, а график работы Терема Деда Мороза: 27 и 28 декабря 2025 года, а также с 2 по 11 января 2026-го с 15:00 до 16:30. Адрес: Центральный район, пос. Борзовая Заимка, ул. Байкальская улица, 47.

Вход бесплатный, оплачивается депозит 300 руб., который можно потратить в кафе и на любые услуги комплекса.Подробнее по телефону: 8-961-230-20-10, на сайте и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Телеграм".

Подарите себе и близким незабываемые моменты зимнего волшебства на "Планете Q".

