Нейробиологи развеяли миф о взрослении мозга к 25 годам
Ученые установили, что лобные доли, отвечающие за самоконтроль и планирование, формируются дольше всего
28 декабря 2025, 21:00, ИА Амител
Нейробиологи опровергли популярный миф о том, что развитие мозга человека полностью завершается к 25 годам. На самом деле этот процесс продолжается как минимум до 30 лет, а ключевые структуры, отвечающие за самоконтроль и сложное мышление, стабилизируются еще позже.
Как рассказала в статье для The Conversation нейробиолог Монреальского университета Тейлор Сноуден, идея "волшебного рубежа" в 25 лет возникла в конце 1990-х годов на основе ранних исследований подросткового мозга. Ученые тогда наблюдали процесс "обрезки" лишних нейронных связей, но исследования редко охватывали возраст старше 20 лет.
Современные данные, полученные с помощью нейровизуализации, показывают другую картину. Крупное исследование с участием более 4200 человек выявило, что ключевой этап перестройки мозговых сетей, который балансирует между созданием специализированных "кластеров" и быстрых связей между ними, длится примерно с 9 до 32 лет.
Особенно долго формируются лобные доли, отвечающие за планирование, принятие решений и самоконтроль. Их структура продолжает меняться до 30 лет и даже позже. После этого мозг начинает закреплять наиболее часто используемые нейронные пути, но сохраняет высокую пластичность.
«Мозг не "включается" в 25 лет – он формируется десятилетиями, и человек сам активно участвует в этом процессе», – отмечает Сноуден.
Физическая активность, изучение новых навыков и языков, а также интеллектуально сложные занятия поддерживают развитие мозга, в то время как хронический стресс ему мешает.
01:15:37 29-12-2025
откуда взяли, что мозг-то "взрослеет", где вы это слышали?! гормонально, как вариант, но не мыслительно. и не было такого мифа сроду...что за ерунда
06:57:23 29-12-2025
Гость (01:15:37 29-12-2025) откуда взяли, что мозг-то "взрослеет", где вы это слышали?! ... Понятно, ребенок сразу мыслит как взрослый и эмоционально-волевая сфера так же развита) Никаких отличий. Вы это хотели сказать?
09:17:32 29-12-2025
Гость (06:57:23 29-12-2025) Понятно, ребенок сразу мыслит как взрослый и эмоционально-во... Стареет он хотел сказать, но... забыл