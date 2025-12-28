Нейробиологи развеяли миф о взрослении мозга к 25 годам

Ученые установили, что лобные доли, отвечающие за самоконтроль и планирование, формируются дольше всего

28 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Электрическая активность мозга / Фото: kjpargeter / freepik.com

Нейробиологи опровергли популярный миф о том, что развитие мозга человека полностью завершается к 25 годам. На самом деле этот процесс продолжается как минимум до 30 лет, а ключевые структуры, отвечающие за самоконтроль и сложное мышление, стабилизируются еще позже.

Как рассказала в статье для The Conversation нейробиолог Монреальского университета Тейлор Сноуден, идея "волшебного рубежа" в 25 лет возникла в конце 1990-х годов на основе ранних исследований подросткового мозга. Ученые тогда наблюдали процесс "обрезки" лишних нейронных связей, но исследования редко охватывали возраст старше 20 лет.

Современные данные, полученные с помощью нейровизуализации, показывают другую картину. Крупное исследование с участием более 4200 человек выявило, что ключевой этап перестройки мозговых сетей, который балансирует между созданием специализированных "кластеров" и быстрых связей между ними, длится примерно с 9 до 32 лет.

Особенно долго формируются лобные доли, отвечающие за планирование, принятие решений и самоконтроль. Их структура продолжает меняться до 30 лет и даже позже. После этого мозг начинает закреплять наиболее часто используемые нейронные пути, но сохраняет высокую пластичность.

«Мозг не "включается" в 25 лет – он формируется десятилетиями, и человек сам активно участвует в этом процессе», – отмечает Сноуден.

Физическая активность, изучение новых навыков и языков, а также интеллектуально сложные занятия поддерживают развитие мозга, в то время как хронический стресс ему мешает.