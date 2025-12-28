Россиянка выиграла в лотерею более 31 млн рублей
Победительница, выбравшая билеты "на удачу", планирует купить квартиру с видом на море и заняться благотворительностью
Жительница Дальнего Востока Татьяна стала обладательницей суперприза всероссийской лотереи, выиграв 31,5 млн рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную лотерею, удача улыбнулась женщине в тираже лотереи "Супер 8".
Победительница купила 20 билетов, и пять из них оказались выигрышными, а один принес главный приз.
«Билеты выбирала плюсиком, решила полагаться на случай», – рассказала Татьяна, отметив, что не использовала никакой стратегии при выборе чисел.
На часть выигранной суммы женщина планирует купить квартиру с видом на море, а другую часть направит на благотворительные цели.
Это не первый крупный выигрыш в текущем году. Ранее житель Пермского края также получил 31 млн рублей в лотерею "Все или ничего".
13:03:49 28-12-2025
Сказки...
13:11:43 28-12-2025
"На часть выигранной суммы женщина планирует купить квартиру с видом на море" ========= Приплывет цунами и нет женщины, которая выиграла 31 миллион рублей.
13:19:21 28-12-2025
Да верим мы и Татьяне с Дальнего Востока и электромонтёру с Мурманска...
13:57:03 28-12-2025
Есть явное ощущение, что женщина явно переоценивает нынешнюю покупательную способность 31 миллиона рублей.
14:37:10 28-12-2025
Алтай (13:57:03 28-12-2025) Есть явное ощущение, что женщина явно переоценивает нынешнюю... Норм все она не уточняла с видом на Какое море.
14:46:14 28-12-2025
кто не в курсе налог с выигрыша 33 процента
15:34:45 28-12-2025
Гость (14:46:14 28-12-2025) кто не в курсе налог с выигрыша 33 процента... Курс у вас не правильный. 13%
15:58:50 28-12-2025
Гость (14:46:14 28-12-2025) кто не в курсе налог с выигрыша 33 процента... 20%, это не рекламный розыгрыш.
14:47:44 28-12-2025
Налог заплатит 35% и на квартиру у моря денег то и не хватит
15:15:41 28-12-2025
30 млн - это лет 15 безбедной жизни
16:02:13 28-12-2025
Гость (15:15:41 28-12-2025) 30 млн - это лет 15 безбедной жизни... Ну это вряд ли. Лет на 7-10, если сильно не шиковать и крупного не покупать.
15:24:44 28-12-2025
Чем ближе розыгрыши, тем больше новостей о "выигрышах".... что никто не покупает лохотрон?
17:24:54 28-12-2025
Гость (15:24:44 28-12-2025) Чем ближе розыгрыши, тем больше новостей о "выигрышах".... ч... Согласен! Это реклама для лудоманов от столото. Новый год, кушать то всё хотят)).
16:24:09 28-12-2025
Ну их ещё и получить надо. А это проблематично. Моя соседка выиграла 15тыс. Так 3 недели ходила заполняла анкеты, ксерокопировала документы и ей говорили, что денег нет. Еле с трудом выдали мелочью
17:10:33 28-12-2025
Никогда не поверю, что владельцы лотерей для того их устраивают, чтобы раздавать десятки миллионам "счастливчикам". Так же как и Ракшины разыгрывали машину и квартиру, при этом сбагривая просрочку, добрые такие.
18:44:26 28-12-2025
В истории омички, которая украла почти полторы тысячи билетов и выйграла не более 2000 рублей я верю больше.
19:20:35 28-12-2025
"Выиграть" капитал не значит ещё получить на руки хотя бы его половину!
10:37:16 29-12-2025
А чтобы выиграть надо хотя бы купить лотерейку !
16:08:08 29-12-2025
ник (10:37:16 29-12-2025) А чтобы выиграть надо хотя бы купить лотерейку !... Совет двоечника.
12:22:56 29-12-2025
Стоимость билета «Русского лото» – 150 рублей,шансы на выигрыш главного приза здесь составляют 1:45 795 673 964 460 800. Чтобы повысить свои шансы на выигрыш джекпота до 50%, придется потратить 3 434 675 547 334 560 000 рублей. Минимальный суперприз – 800 млн рублей. Выигрыш джекпота в «Жилищной лотерее» – 1:381 376 365 460,2.стоимости билета 150 рублей. В других лотореях шансов еще меньше, как и сам выигрыш. Плюс тонкости проведения самих розыгрышей. Но каждый верит в свою звезду. Недаром оги не достижимы.
20:52:33 29-12-2025
Гость (12:22:56 29-12-2025) Стоимость билета «Русского лото» – 150 рублей,шансы на выигр... На то они мошенники, что знают как обчистить карманы деревянных Буратин.