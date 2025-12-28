Россиянка выиграла в лотерею более 31 млн рублей

Победительница, выбравшая билеты "на удачу", планирует купить квартиру с видом на море и заняться благотворительностью

28 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Жительница Дальнего Востока Татьяна стала обладательницей суперприза всероссийской лотереи, выиграв 31,5 млн рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную лотерею, удача улыбнулась женщине в тираже лотереи "Супер 8".

Победительница купила 20 билетов, и пять из них оказались выигрышными, а один принес главный приз.

«Билеты выбирала плюсиком, решила полагаться на случай», – рассказала Татьяна, отметив, что не использовала никакой стратегии при выборе чисел.

На часть выигранной суммы женщина планирует купить квартиру с видом на море, а другую часть направит на благотворительные цели.

Это не первый крупный выигрыш в текущем году. Ранее житель Пермского края также получил 31 млн рублей в лотерею "Все или ничего".