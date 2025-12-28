НОВОСТИОбщество

Россиянка выиграла в лотерею более 31 млн рублей

Победительница, выбравшая билеты "на удачу", планирует купить квартиру с видом на море и заняться благотворительностью

28 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Жительница Дальнего Востока Татьяна стала обладательницей суперприза всероссийской лотереи, выиграв 31,5 млн рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную лотерею, удача улыбнулась женщине в тираже лотереи "Супер 8".

Победительница купила 20 билетов, и пять из них оказались выигрышными, а один принес главный приз.

«Билеты выбирала плюсиком, решила полагаться на случай», – рассказала Татьяна, отметив, что не использовала никакой стратегии при выборе чисел.

На часть выигранной суммы женщина планирует купить квартиру с видом на море, а другую часть направит на благотворительные цели.

Это не первый крупный выигрыш в текущем году. Ранее житель Пермского края также получил 31 млн рублей в лотерею "Все или ничего".

Россия деньги

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

13:03:49 28-12-2025

Сказки...

  8

Avatar Picture
Гость

13:11:43 28-12-2025

"На часть выигранной суммы женщина планирует купить квартиру с видом на море" ========= Приплывет цунами и нет женщины, которая выиграла 31 миллион рублей.

  -8

Avatar Picture
Гость

13:19:21 28-12-2025

Да верим мы и Татьяне с Дальнего Востока и электромонтёру с Мурманска...

  19

Avatar Picture
Алтай

13:57:03 28-12-2025

Есть явное ощущение, что женщина явно переоценивает нынешнюю покупательную способность 31 миллиона рублей.

  2

Avatar Picture
гость

14:37:10 28-12-2025

Алтай (13:57:03 28-12-2025) Есть явное ощущение, что женщина явно переоценивает нынешнюю... Норм все она не уточняла с видом на Какое море.

  1

Avatar Picture
Гость

14:46:14 28-12-2025

кто не в курсе налог с выигрыша 33 процента

  -1

Avatar Picture
Гость

15:34:45 28-12-2025

Гость (14:46:14 28-12-2025) кто не в курсе налог с выигрыша 33 процента... Курс у вас не правильный. 13%

  -11

Avatar Picture
Гость

15:58:50 28-12-2025

Гость (14:46:14 28-12-2025) кто не в курсе налог с выигрыша 33 процента... 20%, это не рекламный розыгрыш.

  -8

Avatar Picture
Гость

14:47:44 28-12-2025

Налог заплатит 35% и на квартиру у моря денег то и не хватит

  -8

Avatar Picture
Гость

15:15:41 28-12-2025

30 млн - это лет 15 безбедной жизни

  -7

Avatar Picture
Сибиряк.

16:02:13 28-12-2025

Гость (15:15:41 28-12-2025) 30 млн - это лет 15 безбедной жизни... Ну это вряд ли. Лет на 7-10, если сильно не шиковать и крупного не покупать.

  -8

Avatar Picture
Гость

15:24:44 28-12-2025

Чем ближе розыгрыши, тем больше новостей о "выигрышах".... что никто не покупает лохотрон?

  14

Avatar Picture
Гость

17:24:54 28-12-2025

Гость (15:24:44 28-12-2025) Чем ближе розыгрыши, тем больше новостей о "выигрышах".... ч... Согласен! Это реклама для лудоманов от столото. Новый год, кушать то всё хотят)).

  5

Avatar Picture
Гость

16:24:09 28-12-2025

Ну их ещё и получить надо. А это проблематично. Моя соседка выиграла 15тыс. Так 3 недели ходила заполняла анкеты, ксерокопировала документы и ей говорили, что денег нет. Еле с трудом выдали мелочью

  1

Avatar Picture
гость

17:10:33 28-12-2025

Никогда не поверю, что владельцы лотерей для того их устраивают, чтобы раздавать десятки миллионам "счастливчикам". Так же как и Ракшины разыгрывали машину и квартиру, при этом сбагривая просрочку, добрые такие.

  10

Avatar Picture
Гость

18:44:26 28-12-2025

В истории омички, которая украла почти полторы тысячи билетов и выйграла не более 2000 рублей я верю больше.

  16

Avatar Picture
Гость

19:20:35 28-12-2025

"Выиграть" капитал не значит ещё получить на руки хотя бы его половину!

  2

Avatar Picture
ник

10:37:16 29-12-2025

А чтобы выиграть надо хотя бы купить лотерейку !

  -1

Avatar Picture
Гость

16:08:08 29-12-2025

ник (10:37:16 29-12-2025) А чтобы выиграть надо хотя бы купить лотерейку !... Совет двоечника.

  -1

Avatar Picture
Гость

12:22:56 29-12-2025

Стоимость билета «Русского лото» – 150 рублей,шансы на выигрыш главного приза здесь составляют 1:45 795 673 964 460 800. Чтобы повысить свои шансы на выигрыш джекпота до 50%, придется потратить 3 434 675 547 334 560 000 рублей. Минимальный суперприз – 800 млн рублей. Выигрыш джекпота в «Жилищной лотерее» – 1:381 376 365 460,2.стоимости билета 150 рублей. В других лотореях шансов еще меньше, как и сам выигрыш. Плюс тонкости проведения самих розыгрышей. Но каждый верит в свою звезду. Недаром оги не достижимы.

  1

Avatar Picture
Гость

20:52:33 29-12-2025

Гость (12:22:56 29-12-2025) Стоимость билета «Русского лото» – 150 рублей,шансы на выигр... На то они мошенники, что знают как обчистить карманы деревянных Буратин.

  -1

