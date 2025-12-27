В России средние зарплаты сварщиков выросли на 21% и превысили 130 тысяч рублей

Специалисты высоких разрядов привлекаются к особо ответственным работам

27 декабря 2025, 08:30, ИА Амител

Сварщик, работа / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Средние предлагаемые заработные платы сварщиков в России в период с января по ноябрь 2025 года достигли 131 347 рублей в месяц, что на 21% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводят эксперты сервиса "Авито Работы".

Наиболее значительно за год выросли зарплаты у сварщиков высшей квалификации. Предложения для специалистов шестого разряда увеличились на 47%, достигнув в среднем 181 274 рублей в месяц. Сварщикам пятого разряда предлагали около 167 588 рублей, что на 46% выше прошлогоднего уровня. Для сварщиков четвертого разряда средний размер оплаты составил 158 965 рублей, демонстрируя рост на 36%. При расчете учитывались вакансии как с вахтовым методом работы, так и с фиксированным графиком, а фактический доход может варьироваться в зависимости от региона, опыта и разряда специалиста.

«По нашим данным, чаще всего компании нанимают специалистов 5-го разряда – на них приходится 14% от всех вакансий. Почти столь же востребованы сварщики 4-го разряда (13,7%) и 6-го разряда (13,1%)», – прокомментировал директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.

Специалисты высоких разрядов привлекаются к особо ответственным работам, таким как сварка трубопроводов высокого давления, работа с легированными сталями и орбитальная сварка.

