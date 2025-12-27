НОВОСТИЭкономика

В России средние зарплаты сварщиков выросли на 21% и превысили 130 тысяч рублей

Специалисты высоких разрядов привлекаются к особо ответственным работам

27 декабря 2025, 08:30, ИА Амител

Сварщик, работа / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Средние предлагаемые заработные платы сварщиков в России в период с января по ноябрь 2025 года достигли 131 347 рублей в месяц, что на 21% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводят эксперты сервиса "Авито Работы".

Наиболее значительно за год выросли зарплаты у сварщиков высшей квалификации. Предложения для специалистов шестого разряда увеличились на 47%, достигнув в среднем 181 274 рублей в месяц. Сварщикам пятого разряда предлагали около 167 588 рублей, что на 46% выше прошлогоднего уровня. Для сварщиков четвертого разряда средний размер оплаты составил 158 965 рублей, демонстрируя рост на 36%. При расчете учитывались вакансии как с вахтовым методом работы, так и с фиксированным графиком, а фактический доход может варьироваться в зависимости от региона, опыта и разряда специалиста.

«По нашим данным, чаще всего компании нанимают специалистов 5-го разряда – на них приходится 14% от всех вакансий. Почти столь же востребованы сварщики 4-го разряда (13,7%) и 6-го разряда (13,1%)», – прокомментировал директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.

Специалисты высоких разрядов привлекаются к особо ответственным работам, таким как сварка трубопроводов высокого давления, работа с легированными сталями и орбитальная сварка.

Ранее сообщалось, что работодатели обязаны оплачивать труд сотрудников в государственные праздники, включая новогодние каникулы, не менее чем в двойном размере. Об этом напомнил юрист Филипп Честных, ссылаясь на статью 153 Трудового кодекса РФ.

Комментарии 5

Гость

14:23:04 27-12-2025

Продолжительность жизни сварщика сколько лет? Столько лет дышат ядовитыми газами!

гость

00:33:40 28-12-2025

Гость (14:23:04 27-12-2025) Продолжительность жизни сварщика сколько лет? Столько лет ды... Вот именно, лучше 120 в кабинете, чем 180 в таких условиях.

Житель

16:52:36 27-12-2025

Во времена СССР сварщикам неспроста выдавали молоко за вредность. Они дышат ядовитыми парами от раскаленного металла, получают электромагнитное излучение в диких дозах от электросварки. Все это конкретно гробит здоровье, поэтому зарплата 130 тыр это еще мало за такую работу.

Гость

17:15:59 27-12-2025

Обещать фантастические зарплаты, это не значит, что это в действительности.

гость

10:41:22 28-12-2025

Они все поголовно больные. В основном, с легкими беда, ноги болят, работа на ногах, часто в неудобных позах, в жару и холод, спина, руки, да там всё больное. И что такое 130 000р.? Чиновник самой средней руки, который ни за что не отвечает, получает больше.

