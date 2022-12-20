НОВОСТИРубцовск

На Алтае водители построили автоёлку из 150 машин

Завершился флешмоб ярким фейерверком

20 декабря 2022, 09:00, Никита Черников

Фото: «Блогерша Рубцовск»

В Рубцовске на минувших выходных водители построили исполинскую автоёлку, сообщается в паблике «Блогерша Рубцовск«

Всего в новогоднем флешмобе участвовало порядка 150 автомобилей.

В сообществе «Инцидент Рубцовск» рассказали, что мероприятие по традиции прошло на взлётно-посадочной полосе в посёлке Приозёрном. Там же была организована развлекательная программа для детей и взрослых, продавалась выпечка и чай, а в конце был красочный фейерверк.

Кадр из видео: «Инцидент Рубцовск»

Комментарии 8

  • Народ, конечно, молодцы! Но как-то странно ёлочка выглядит сверху))))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Норм. Просто она ОЧЕНЬ высокая!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • бомбу напоминает, килотонн на 200
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Тоже жизненно.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • В реалиях.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Я сначала прочитал "автотёлку"
    20 декабря, Гость   Ответить
  • она ОЧЕНЬ высокая! - и худая)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • построили автотелку -) Рака-макам -)
    20 декабря, Гость   Ответить
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