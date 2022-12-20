На Алтае водители построили автоёлку из 150 машин

Завершился флешмоб ярким фейерверком
20 декабря 2022, 09:00, Никита Черников
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В Рубцовске на минувших выходных водители построили исполинскую автоёлку, сообщается в паблике «Блогерша Рубцовск«
Всего в новогоднем флешмобе участвовало порядка 150 автомобилей.
В сообществе «Инцидент Рубцовск» рассказали, что мероприятие по традиции прошло на взлётно-посадочной полосе в посёлке Приозёрном. Там же была организована развлекательная программа для детей и взрослых, продавалась выпечка и чай, а в конце был красочный фейерверк.
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