На Алтае водители построили автоёлку из 150 машин

Фото: «Блогерша Рубцовск»

В Рубцовске на минувших выходных водители построили исполинскую автоёлку, сообщается в паблике «Блогерша Рубцовск«

Всего в новогоднем флешмобе участвовало порядка 150 автомобилей.

В сообществе «Инцидент Рубцовск» рассказали, что мероприятие по традиции прошло на взлётно-посадочной полосе в посёлке Приозёрном. Там же была организована развлекательная программа для детей и взрослых, продавалась выпечка и чай, а в конце был красочный фейерверк.

Кадр из видео: «Инцидент Рубцовск»