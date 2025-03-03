Шоссе Ленточный Бор в Барнауле могут обезопасить специальными барьерами для борьбы с ДТП

В настоящее время идет подготовка к реализации проекта

03 марта 2025, 11:15, ИА Амител

Шоссе Ленточный Бор / Фото: amic.ru

Часть шоссе Ленточный Бор в Барнауле планируют обустроить специальными ограничительными барьерами для борьбы с дорожно-транспортными происшествиями. Здесь регулярно происходят аварии, которые порой приводят к летальным случаям. По большей части причина ДТП – выезд на встречную полосу. Как стало известно amic.ru, проект обустройства разделительными столбиками в настоящее время разрабатывают в КГКУ "Алтайавтодор".

На каком участке именно установят ограничительные барьеры – пока неизвестно. По предварительной информации, речь может идти об отрезке от будущей развязки на Змеиногорском тракте до Барнаулки. Впрочем, окончательный проект будет готов позже. В Министерстве транспорта Алтайского края подтвердили amic.ru о планах установить там барьеры, но о конкретике говорить пока рано.

Не секрет, что шоссе Ленточный Бор – одна из самых аварийных дорог в Барнауле. Там с частой периодичностью происходят ДТП, в основном по вине водителей, выезжающих на встречную полосу. Последняя авария произошла утром 28 февраля.

Разделительные столбики в Барнауле установлены, в частности, на улице Челюскинцев, чтобы водители не могли выезжать на трамвайную линию. Такие барьеры активно применяют там, где нужно максимально быстро обеспечить безопасность, как при движении, так и парковочном маневре автомобилей. Или же необходимо четко указать направление транспортного потока.