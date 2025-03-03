Шоссе Ленточный Бор в Барнауле могут обезопасить специальными барьерами для борьбы с ДТП
В настоящее время идет подготовка к реализации проекта
03 марта 2025, 11:15, ИА Амител
Часть шоссе Ленточный Бор в Барнауле планируют обустроить специальными ограничительными барьерами для борьбы с дорожно-транспортными происшествиями. Здесь регулярно происходят аварии, которые порой приводят к летальным случаям. По большей части причина ДТП – выезд на встречную полосу. Как стало известно amic.ru, проект обустройства разделительными столбиками в настоящее время разрабатывают в КГКУ "Алтайавтодор".
На каком участке именно установят ограничительные барьеры – пока неизвестно. По предварительной информации, речь может идти об отрезке от будущей развязки на Змеиногорском тракте до Барнаулки. Впрочем, окончательный проект будет готов позже. В Министерстве транспорта Алтайского края подтвердили amic.ru о планах установить там барьеры, но о конкретике говорить пока рано.
Не секрет, что шоссе Ленточный Бор – одна из самых аварийных дорог в Барнауле. Там с частой периодичностью происходят ДТП, в основном по вине водителей, выезжающих на встречную полосу. Последняя авария произошла утром 28 февраля.
Разделительные столбики в Барнауле установлены, в частности, на улице Челюскинцев, чтобы водители не могли выезжать на трамвайную линию. Такие барьеры активно применяют там, где нужно максимально быстро обеспечить безопасность, как при движении, так и парковочном маневре автомобилей. Или же необходимо четко указать направление транспортного потока.
11:25:21 03-03-2025
Разделительные столбики. Смешно ))
13:29:12 03-03-2025
Гость (11:25:21 03-03-2025) Разделительные столбики. Смешно ))... А если железобетонные? Да почаще. Да диаметром сантиметров 20? Помогут?
18:06:13 03-03-2025
Гость (11:25:21 03-03-2025) Разделительные столбики. Смешно ))... Тогда 2 полосы движения в каждую сторону превратятся в 1,5.
Многие водители боятся столбиков и едут правее на треть-полполосы
11:27:10 03-03-2025
Ну как вариант
11:32:58 03-03-2025
Гонщиков ловить некому? Камеры поставить не получается?
11:44:48 03-03-2025
Гость (11:32:58 03-03-2025) Гонщиков ловить некому? Камеры поставить не получается?... Да, поставить 3-4 камеры и все дела.
Штрафы с 2025 выросли более чем в 2 раза (было 250 руб. за превышение на 20 км/ч, стало 562,5). И все, гонять никто не будет, это больно. Ну кробе отмороженных бэх без номеров. Таких надо ловить и изымать авто на экспертизу на месяцок.
12:15:57 03-03-2025
Гость (11:44:48 03-03-2025) Да, поставить 3-4 камеры и все дела.Штрафы с 2025 выросл... Было 250, стало 375 - вот это ЖОСКА))) Да хоть 500, что в этом хоть капельку жесткого? Это 1 / 10000 среднй цены нового автомобиля в России.
15:22:23 03-03-2025
Гость (12:15:57 03-03-2025) Было 250, стало 375 - вот это ЖОСКА))) Да хоть 500, что в эт... Было 250 (50% от 500р), стало 562,5 (75% от 750р), рост штрафа в 2,25 раза.
А гоняют там с превышением 40-60 и более км/ч. Трасса хорошая, был грешок и сам превышал летом в условиях идеальной погоды. Там и 150+ временами ездят. А это уже оооочень большие штрафы.
13:25:03 03-03-2025
Гость (11:44:48 03-03-2025) Да, поставить 3-4 камеры и все дела.Штрафы с 2025 выросл... а Вы видимо пешком ходите?
15:24:02 03-03-2025
ник (13:25:03 03-03-2025) а Вы видимо пешком ходите?... Я там езжу несколько раз в месяц. Туда бы поставить (90) и кучу камер, чтобы 150 не летали. Трасса хорошая, душить скорость там не надо.
11:33:33 03-03-2025
Столбики а между ними верёвочки! правильное решение вопроса а главное бюджетно.
11:35:15 03-03-2025
Чо случилось на новой развязке
11:36:39 03-03-2025
церковь
11:46:15 03-03-2025
Там 3 или 4 пожарки и скорые проехали туда
12:22:54 03-03-2025
Лучше решите с пробкой в районе развязки. Со В город со змейногороского совсем не въехать, машины с южного едут сплошным потоком в два ряда. Сегодня с утра 800 м, 40 минут ехали.
15:25:02 03-03-2025
Гость (12:22:54 03-03-2025) Лучше решите с пробкой в районе развязки. Со В город со змей... Что за пессимизм, почему вы не рады новой развязке?
18:09:56 03-03-2025
Гость (12:22:54 03-03-2025) Лучше решите с пробкой в районе развязки. Со В город со змей... Дорогу бы отремонтировали от озера в Нижней Пономаревке до Южного, ее, наверное, с 80-годов не латали. Если хоть 20-30% вечернего трафика примет на себя, пробки на Южный сильно сократятся.
13:32:48 03-03-2025
странно, что еще наше ноу-хау с лежачими полицейскими через каждые сто метров там не внедрили
13:44:50 03-03-2025
Гость (13:32:48 03-03-2025) странно, что еще наше ноу-хау с лежачими полицейскими через ... считаю аморальным использование термина "ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ".
кто одобряет, плюсуйте!
14:36:04 03-03-2025
"Разделительные столбики в Барнауле установлены, в частности, на улице Челюскинцев, чтобы водители не могли выезжать на трамвайную линию." да там уже ни одного столбика не осталось, да и когда были не очень то и мешали по трамвайным путям ехать.
14:40:48 03-03-2025
Деньги девать некуда? Срочно вводите в эксплуатацию развязку.
14:46:56 03-03-2025
От дураков бесполезно ограничения.
15:53:35 03-03-2025
Вообще очень странно на такой дороге почте везде ограничение 40. Объездная дорога предполагает, что по ней быстро можно что-то объехать. Но знаки 40 это трэш. По идеальной дороге фактически вне населенного пункта тошнить 40 у людей нервы не выдерживают. Надо организовывать безопасное движение без ущерба для скорости. Кстати сороковников понаставили, а аварийность не уменьшается. Значит надо другие способы применять.
Считаю необходимо сделать разрешенную скорость 90, поставить камеры на 90 и разделительный барьер между встречными потоками, запрет левых поворотов
16:35:42 03-03-2025
А вдоль дороги столбики стоят. Меж них колючку растянуть, растяжки и вышки с вертухаями. И тишина...