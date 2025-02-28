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Серьезное ДТП произошло на выезде из Барнаула

Движение транспорта на шоссе Ленточный бор затруднено

28 февраля 2025, 08:57, ИА Амител

ДТП на шоссе Ленточный бор / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на шоссе Ленточный бор / Фото: "Инцидент Барнаул"

Массовая автомобильная авария произошла на выезде из Барнаула. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Очевидцы сообщают, что ДТП случилось на шоссе Ленточный бор. Судя по кадрам, повреждения получили два автомобиля.

Движение транспорта затруднено.

Подробности произошедшего уточняют.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Гость

09:18:50 28-02-2025

В сторону барнаула от новоалтайска в районе развязки березоака то же массовое дтп

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Гость

09:31:45 28-02-2025

Это потому что некоторые олени "снега не боятся, они снег видели"

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Екх

09:32:38 28-02-2025

Где там выезд из Барнаула?

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Гость

11:37:41 28-02-2025

Екх (09:32:38 28-02-2025) Где там выезд из Барнаула? ... Ну да, там такой себе выезд, из Индустриального района города в Центральный район.

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86867

09:39:22 28-02-2025

Ввадители не справились со своими кредитомобилями, в результате чего страховые компании остались без бабок, а банки без залогов. Прекрасное завершение февраля.

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