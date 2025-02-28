Серьезное ДТП произошло на выезде из Барнаула

Движение транспорта на шоссе Ленточный бор затруднено

28 февраля 2025, 08:57, ИА Амител

ДТП на шоссе Ленточный бор / Фото: "Инцидент Барнаул"

Массовая автомобильная авария произошла на выезде из Барнаула. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Очевидцы сообщают, что ДТП случилось на шоссе Ленточный бор. Судя по кадрам, повреждения получили два автомобиля.

Движение транспорта затруднено.

Подробности произошедшего уточняют.