Требования к автомобильной аптечке изменились в России
Уже укомплектованные наборы можно будет использовать
01 сентября 2024, 11:45, ИА Амител
С 1 сентября в силу вступают новые требования к комплектации автомобильной аптечки, предназначенной для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новым правилам, водители должны иметь при себе многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см. Кроме того, в состав аптечки теперь входит маркер черного или синего цвета или карандаш.
Также в аптечку необходимо добавить загубник для проведения сердечно-легочной реанимации и нелатексные эластичные бинты, как многоразового, так и одноразового использования. При этом наличие марлевых стерильных бинтов больше не является обязательным.
Уточнены требования и к ножницам: теперь необходимо иметь одну пару для работы с перевязочным материалом и еще одну пару хирургических ножниц общего назначения.
Приказ действует до 1 сентября 2030 года. Однако аптечки, укомплектованные до вступления в силу новых требований, можно использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
15:38:44 01-09-2024
А чего не сразу весь хирургический набор с ассистенткой?
19:44:00 01-09-2024
Кхм... (15:38:44 01-09-2024) А чего не сразу весь хирургический набор с ассистенткой?... травматологом,рентгеном и хирургом в комплекте
19:23:15 02-09-2024
Кхм... (15:38:44 01-09-2024) А чего не сразу весь хирургический набор с ассистенткой?... не ржите. как-то перевязывали чувака с рваной раной (о разорванный кузов своей же машины порвало его) бедренной артерии - так на себе рвали футболки и помадой писали дату-время наложения жгутов !!, тк все в панике бегают и ни у кого нет нормальной аптечки. а мужик чуть не умер там хлещет сразу по пол-литра за 10 секунд