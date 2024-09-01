Требования к автомобильной аптечке изменились в России

Уже укомплектованные наборы можно будет использовать

01 сентября 2024, 11:45, ИА Амител

Аптечка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1142840

С 1 сентября в силу вступают новые требования к комплектации автомобильной аптечки, предназначенной для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, водители должны иметь при себе многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см. Кроме того, в состав аптечки теперь входит маркер черного или синего цвета или карандаш.

Также в аптечку необходимо добавить загубник для проведения сердечно-легочной реанимации и нелатексные эластичные бинты, как многоразового, так и одноразового использования. При этом наличие марлевых стерильных бинтов больше не является обязательным.

Уточнены требования и к ножницам: теперь необходимо иметь одну пару для работы с перевязочным материалом и еще одну пару хирургических ножниц общего назначения.

Приказ действует до 1 сентября 2030 года. Однако аптечки, укомплектованные до вступления в силу новых требований, можно использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.