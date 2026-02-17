ИИ-ассистенты копируют манеру общения жильцов и из-за частых негативных звонков начинают использовать нецензурные выражения

17 февраля 2026, 17:45, ИА Амител

Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART

Управляющие компании могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей за некорректное взаимодействие голосовых помощников с искусственным интеллектом, сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью news.ru.

В 2026 году в одной из управляющих компаний произошел неприятный инцидент: голосовой помощник начал использовать ненормативную лексику. По словам Бондаря, ИИ повторил грубые выражения, скопировав манеру общения людей, которые часто обращаются в диспетчерские в состоянии стресса.

«За такие нарушения предусмотрены штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей», — отметил Бондарь.

Он также добавил, что управляющие компании не собираются отказываться от использования голосовых помощников, поскольку это позволяет сократить расходы на персонал. Роботы успешно выполняют свои задачи, например, принимают показания счетчиков.



