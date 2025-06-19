Укрыться бы в морозилке. Как Барнаул спасается от 35-градусной жары
Самый жаркий день июня выпал на 19-е число
19 июня 2025, 16:00, ИА Амител
Барнаул буквально раскалился – термометры уверенно держатся на отметке +35°C, и даже в тени не становится легче. Город живет в режиме "все ради спасения от жары": в магазинах сметают вентиляторы, мороженое и бутылки с квасом, прохожие прячутся под зонтами и ищут прохладу у фонтанов и бассейнов. Кондиционеры работают на износ, а те, у кого их нет, пытаются пережить зной любыми способами.
Погода ухудшится (для кого-то – улучшится) в Алтайском крае уже сегодня, предупредили в МЧС региона.
"Местами ожидаются дожди, грозы, при грозах временами сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 23 м/с. Осадки ожидаются на всей территории края интенсивностью от слабых до умеренных", – подчеркнули в ведомстве.А пока адское пекло с нами, стараемся не перегреться.
16:12:22 19-06-2025
Скорей бы уже зима. Надоело это лето с его комарами, мошками и жарой.
16:30:33 19-06-2025
Гость (16:12:22 19-06-2025) Скорей бы уже зима. Надоело это лето с его комарами, мошками... Езжайте уже со своей зимой на севера!)
17:25:55 19-06-2025
Гость (16:30:33 19-06-2025) Езжайте уже со своей зимой на севера!)... а мы и так в Сибири! а вот с жарой, на юга, пожалуйста.
18:03:57 19-06-2025
Гость (16:12:22 19-06-2025) Скорей бы уже зима. Надоело это лето с его комарами, мошками... вот картоху выкопаем в сентябре, тогда еще можно над зимой подумать. но в сентябре все будут ловить последние денечки тепла, с грустью вздыхая о прошедшем лете..
16:22:31 19-06-2025
как уже надоели эти барнаулы, алтаи и сибири.
летом +30, зимой - 30. весной и осенью 30м/с
нормальных дней от силы 40-50 в году
16:46:23 19-06-2025
Гость (16:22:31 19-06-2025) как уже надоели эти барнаулы, алтаи и сибири.летом +30, ... У природы нет плохой погоды- всякая погода хороша!
17:02:11 19-06-2025
Гость (16:46:23 19-06-2025) У природы нет плохой погоды- всякая погода хороша! ... Двойка вам, за незнание текста. В оригинале "всякая погода БЛАГОДАТЬ"...
17:28:27 19-06-2025
Гость (16:22:31 19-06-2025) как уже надоели эти барнаулы, алтаи и сибири.летом +30, ... да, отвратительный климат у нас 😪
17:50:04 19-06-2025
Гость (16:22:31 19-06-2025) как уже надоели эти барнаулы, алтаи и сибири.летом +30, ... Так ехай в свой киев
18:54:55 19-06-2025
Гость (16:22:31 19-06-2025) как уже надоели эти барнаулы, алтаи и сибири.летом +30, ... Вы нам тоже надоели. Барнаул, Алтай, Сибирь(Западная)
17:11:10 19-06-2025
Прекрасная летняя погода! А нытикам всю жизнь не угодить!
19:11:56 19-06-2025
В Москве +15 и дождик. Свежо
00:14:08 20-06-2025
Ничего скоро осень, нынче лето очень увы длинное, наступила в апреле , а зимы толком и не было, что за Сибирь вся зима была 0 и -5?зато лето за +30 все 3 месяца жарит, с такой зимой, лето должно быть всё не выше +20