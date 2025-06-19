Укрыться бы в морозилке. Как Барнаул спасается от 35-градусной жары

Самый жаркий день июня выпал на 19-е число

19 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Жаркий июнь в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаул буквально раскалился – термометры уверенно держатся на отметке +35°C, и даже в тени не становится легче. Город живет в режиме "все ради спасения от жары": в магазинах сметают вентиляторы, мороженое и бутылки с квасом, прохожие прячутся под зонтами и ищут прохладу у фонтанов и бассейнов. Кондиционеры работают на износ, а те, у кого их нет, пытаются пережить зной любыми способами.

Погода ухудшится (для кого-то – улучшится) в Алтайском крае уже сегодня, предупредили в МЧС региона.

"Местами ожидаются дожди, грозы, при грозах временами сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 23 м/с. Осадки ожидаются на всей территории края интенсивностью от слабых до умеренных", – подчеркнули в ведомстве.А пока адское пекло с нами, стараемся не перегреться.