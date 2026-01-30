Уролог предупредил, что ночные походы в туалет могут привести к смертельному перелому
Пожилые люди нередко в темноте ломают шейку бедра, что чревато летальным исходом в силу преклонного возраста
30 января 2026, 08:17, ИА Амител
Частые ночные пробуждения для посещения туалета несут серьезную опасность для пожилых людей, предупредил уролог Марк Гадзиян. В своем Telegram‑канале врач рассказал о скрытых рисках этой, казалось бы, безобидной привычки.
Главная угроза, по словам специалиста, кроется в вероятности падения в темноте. Пожилые люди, встающие ночью в туалет, нередко получают тяжелую травму — перелом шейки бедра.
Гадзиян обратил внимание на трагические последствия такой травмы:
«Но самое ужасное, что очень многие пожилые люди после данного перелома перестают вообще ходить, присоединяется пневмония, и они погибают».
Врач привел тревожную статистику выживаемости после перелома. Оказалось, что среди мужчин в первый год после травмы выживают 63% пострадавших, а среди женщин показатель чуть выше — 80%.
Особую опасность перелом представляет для людей старше 80 лет. В этой возрастной группе погибает каждый второй пациент после получения травмы.
Уролог призвал пожилых людей и их близких отнестись к проблеме ночных походов в туалет со всей серьезностью и по возможности проконсультироваться с врачом для выявления причин учащенного ночного мочеиспускания и минимизации рисков.
