Врачи предупредили о риске эректильной дисфункции при частой езде на велосипеде
Жесткое седло оказывает постоянное давление на половой нерв
30 октября 2025, 23:20, ИА Амител
Частая езда на велосипеде может привести к эректильной дисфункции у мужчин. Как объясняют специалисты, жесткое седло оказывает постоянное давление на половой нерв, что со временем может вызвать его повреждение, пишет transsibinfo.
«Заядлые велосипедисты могут повредить анатомические структуры в этой области. Постоянное давление сиденья может привести к сдавливанию нерва и, возможно, к его повреждению», – говорит доктор Азад Джон-Салими.
Сексолог Пол Нельсон уточняет, что риск возникает при любой деятельности, когда вес тела приходится на узкую твердую поверхность, однако велоспорт остается наиболее распространенной причиной таких повреждений.
При этом эксперты подчеркивают:
-
эпизодические поездки несколько раз в неделю не представляют опасности;
-
проблема касается в первую очередь профессиональных спортсменов и активных велосипедистов;
-
повреждение полового нерва – не самая распространенная причина эректильной дисфункции.
Врачи рекомендуют велосипедистам следить за питанием и физической активностью, что является ключевым фактором для сохранения сексуального здоровья. При появлении симптомов следует обратиться к неврологу для обследования.
08:05:08 31-10-2025
Опять британские ученые?? Не знаю ни одного велосипедиста-импотента, хотя компания у нас большая и разновозрастная.
08:20:35 31-10-2025
Мимопроходящий (08:05:08 31-10-2025) Опять британские ученые?? Не знаю ни одного велосипедиста-им... Скорее всего "специалисты" тик-тока.
08:22:27 31-10-2025
Мимопроходящий (08:05:08 31-10-2025)Не знаю ни одного велосипедиста-импотента, хотя компания у нас большая и разновозрастная. Компания велосипедистов - свингеров?
08:38:52 31-10-2025
Мимопроходящий (08:05:08 31-10-2025) Опять британские ученые?? Не знаю ни одного велосипедиста-им... Некоторые в компании гоняют на "Камах", а народ думаете, что это они на "Уралах".