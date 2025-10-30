Врачи предупредили о риске эректильной дисфункции при частой езде на велосипеде

Жесткое седло оказывает постоянное давление на половой нерв

30 октября 2025, 23:20, ИА Амител

Мужчина на велосипеде / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Частая езда на велосипеде может привести к эректильной дисфункции у мужчин. Как объясняют специалисты, жесткое седло оказывает постоянное давление на половой нерв, что со временем может вызвать его повреждение, пишет transsibinfo.

«Заядлые велосипедисты могут повредить анатомические структуры в этой области. Постоянное давление сиденья может привести к сдавливанию нерва и, возможно, к его повреждению», – говорит доктор Азад Джон-Салими.

Сексолог Пол Нельсон уточняет, что риск возникает при любой деятельности, когда вес тела приходится на узкую твердую поверхность, однако велоспорт остается наиболее распространенной причиной таких повреждений.

При этом эксперты подчеркивают:

эпизодические поездки несколько раз в неделю не представляют опасности;

проблема касается в первую очередь профессиональных спортсменов и активных велосипедистов;

повреждение полового нерва – не самая распространенная причина эректильной дисфункции.

Врачи рекомендуют велосипедистам следить за питанием и физической активностью, что является ключевым фактором для сохранения сексуального здоровья. При появлении симптомов следует обратиться к неврологу для обследования.

