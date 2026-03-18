Ветврач: коты и собаки смотрят телевизор по одной "древней" причине

Зрение кошек и собак эволюционно приспособлено к мгновенной реакции на движущиеся объекты, подчеркнула эксперт

18 марта 2026, 16:12, ИА Амител

Кот / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского Анастасия Костикова в беседе с РИА Новости объяснила, почему коты и собаки нередко с интересом наблюдают за происходящим на экране телевизора. Все дело в охотничьих инстинктах животных.

«В природе зрение кошек и собак заточено на то, чтобы мгновенно реагировать на движение. Если по экрану бежит мышь, летит птица или мяч — их мозг получает сигнал: "Цель!" Именно поэтому животных чаще всего привлекают каналы про охоту, рыбалку, спорт, мультики с быстрой сменой сцен и кадров. Для котов и собак телевизор — это что‑то вроде "интерактивного окна" в мир, полный потенциальной добычи», — рассказала Костикова.

Ветеринар добавила, что питомцев привлекает не только картинка, но и звук из телевизора — зачастую даже быстрее, чем визуальные образы.

Питомцы мгновенно реагируют на писк мышей, щебетание птиц или лай других собак из динамиков телевизора, отметила специалист.

Комментарии 6

Гость

16:23:03 18-03-2026

Странно, я тоже реагирую на картинки и звук из телевизора. Я кот?

Гость

17:13:40 18-03-2026

Гость (16:23:03 18-03-2026) Странно, я тоже реагирую на картинки и звук из телевизора. Я... отчасти все мы коты

Гость

18:39:43 18-03-2026

Гость (16:23:03 18-03-2026) Странно, я тоже реагирую на картинки и звук из телевизора. Я... ежели мышей ловишь...

Шинник

19:33:53 18-03-2026

Гость (18:39:43 18-03-2026) ежели мышей ловишь...... Не, он только рыбу ловит… Если мышку поймает- домочадцы не поймут …

Элен без ребят

22:27:34 18-03-2026

на Ютубе недавно видела ролик, как два собакена танец живота по телеку смотрят. не знаю настоящие или ИИ, но было смешно. а у меня попугай фтыкает в телефон, причем , неважно что идёт. только меня с телефоном видит, сразу летит, на руку садится и смотрит. комп и телек- мимо.

Гость

07:40:45 19-03-2026

не этот ветврач карантины по пастереллезу изобретает? дело онищенки живет.

