Ветврач: коты и собаки смотрят телевизор по одной "древней" причине
Зрение кошек и собак эволюционно приспособлено к мгновенной реакции на движущиеся объекты, подчеркнула эксперт
18 марта 2026, 16:12, ИА Амител
Главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского Анастасия Костикова в беседе с РИА Новости объяснила, почему коты и собаки нередко с интересом наблюдают за происходящим на экране телевизора. Все дело в охотничьих инстинктах животных.
«В природе зрение кошек и собак заточено на то, чтобы мгновенно реагировать на движение. Если по экрану бежит мышь, летит птица или мяч — их мозг получает сигнал: "Цель!" Именно поэтому животных чаще всего привлекают каналы про охоту, рыбалку, спорт, мультики с быстрой сменой сцен и кадров. Для котов и собак телевизор — это что‑то вроде "интерактивного окна" в мир, полный потенциальной добычи», — рассказала Костикова.
Ветеринар добавила, что питомцев привлекает не только картинка, но и звук из телевизора — зачастую даже быстрее, чем визуальные образы.
Питомцы мгновенно реагируют на писк мышей, щебетание птиц или лай других собак из динамиков телевизора, отметила специалист.
Ранее сообщалось, что потерявшийся в отпуске кот прошел 250 километров и вернулся домой. На весь путь до дома животное потратило больше полугода.
16:23:03 18-03-2026
Странно, я тоже реагирую на картинки и звук из телевизора. Я кот?
17:13:40 18-03-2026
Гость (16:23:03 18-03-2026) Странно, я тоже реагирую на картинки и звук из телевизора. Я... отчасти все мы коты
18:39:43 18-03-2026
Гость (16:23:03 18-03-2026) Странно, я тоже реагирую на картинки и звук из телевизора. Я... ежели мышей ловишь...
19:33:53 18-03-2026
Гость (18:39:43 18-03-2026) ежели мышей ловишь...... Не, он только рыбу ловит… Если мышку поймает- домочадцы не поймут …
22:27:34 18-03-2026
на Ютубе недавно видела ролик, как два собакена танец живота по телеку смотрят. не знаю настоящие или ИИ, но было смешно. а у меня попугай фтыкает в телефон, причем , неважно что идёт. только меня с телефоном видит, сразу летит, на руку садится и смотрит. комп и телек- мимо.
07:40:45 19-03-2026
не этот ветврач карантины по пастереллезу изобретает? дело онищенки живет.