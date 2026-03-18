Зрение кошек и собак эволюционно приспособлено к мгновенной реакции на движущиеся объекты, подчеркнула эксперт

18 марта 2026, 16:12, ИА Амител

Кот / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского Анастасия Костикова в беседе с РИА Новости объяснила, почему коты и собаки нередко с интересом наблюдают за происходящим на экране телевизора. Все дело в охотничьих инстинктах животных.

«В природе зрение кошек и собак заточено на то, чтобы мгновенно реагировать на движение. Если по экрану бежит мышь, летит птица или мяч — их мозг получает сигнал: "Цель!" Именно поэтому животных чаще всего привлекают каналы про охоту, рыбалку, спорт, мультики с быстрой сменой сцен и кадров. Для котов и собак телевизор — это что‑то вроде "интерактивного окна" в мир, полный потенциальной добычи», — рассказала Костикова.

Ветеринар добавила, что питомцев привлекает не только картинка, но и звук из телевизора — зачастую даже быстрее, чем визуальные образы.

Питомцы мгновенно реагируют на писк мышей, щебетание птиц или лай других собак из динамиков телевизора, отметила специалист.

