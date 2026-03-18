Россия установила исторический рекорд по импорту одежды из США

Показатель вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

18 марта 2026, 15:58, ИА Амител

Одежда на полу / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

В январе 2026 года импорт американской одежды в Россию достиг исторического максимума — объем закупок составил 5,5 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Соединенных Штатов.

Это самый высокий показатель за всю современную историю торговых отношений между странами. Для сравнения: в январе 2025 года объем поставок оценивался лишь в 1,5 миллиона долларов — за год импорт американской одежды в Россию вырос в 3,7 раза.

Детальный анализ закупок показывает, что наибольшие расходы пришлись на футболки — 1,6 миллиона долларов, платья из шерстяной пряжи — 1,2 миллиона долларов, а также костюмы из хлопчатобумажной ткани — 1,1 миллиона долларов.

Кроме того, Россия приобрела в США свитеры и пуловеры на 278,4 тысячи долларов, а нижнее белье — на 67,7 тысячи долларов. По итогам января 2026 года Россия заняла 14‑е место в списке стран‑импортеров американской одежды с долей в 1,3%. Лидерами остаются Канада (30,7%) и Мексика (28,7%). За ними следуют Великобритания (4,1%), Китай (2,9%) и Германия (2,5%).

Между тем российские шапки‑ушанки покоряют сердца жителей США. Также в списке товаров, которые обожают американцы, знаменитые никелированные подстаканники из Кольчугино.