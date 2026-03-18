Россия установила исторический рекорд по импорту одежды из США
Показатель вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
18 марта 2026, 15:58, ИА Амител
В январе 2026 года импорт американской одежды в Россию достиг исторического максимума — объем закупок составил 5,5 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Соединенных Штатов.
Это самый высокий показатель за всю современную историю торговых отношений между странами. Для сравнения: в январе 2025 года объем поставок оценивался лишь в 1,5 миллиона долларов — за год импорт американской одежды в Россию вырос в 3,7 раза.
Детальный анализ закупок показывает, что наибольшие расходы пришлись на футболки — 1,6 миллиона долларов, платья из шерстяной пряжи — 1,2 миллиона долларов, а также костюмы из хлопчатобумажной ткани — 1,1 миллиона долларов.
Кроме того, Россия приобрела в США свитеры и пуловеры на 278,4 тысячи долларов, а нижнее белье — на 67,7 тысячи долларов. По итогам января 2026 года Россия заняла 14‑е место в списке стран‑импортеров американской одежды с долей в 1,3%. Лидерами остаются Канада (30,7%) и Мексика (28,7%). За ними следуют Великобритания (4,1%), Китай (2,9%) и Германия (2,5%).
Между тем российские шапки‑ушанки покоряют сердца жителей США. Также в списке товаров, которые обожают американцы, знаменитые никелированные подстаканники из Кольчугино.
16:10:07 18-03-2026
В США вернулось рабство и шмот стал дешевле Вьетнама?
16:24:54 18-03-2026
Брал у продавца с Авито настоящий америкоский Джиллетт бреет идеально, не тот что продают в магазинах Тайваньский полутупой.
23:09:41 18-03-2026
гость (16:24:54 18-03-2026) Брал у продавца с Авито настоящий америкоский Джиллетт бреет... Отращиваю бороду, космополит.
16:46:57 18-03-2026
Это как-то связано с санкциями на пользу?
17:06:13 18-03-2026
Гость (16:46:57 18-03-2026) Это как-то связано с санкциями на пользу?... Импортозамещали- импортозамещали да невыимпортозаместили
16:56:07 18-03-2026
Похоже это секонд-хенд.
Мерзость.
21:48:40 18-03-2026
Musik (16:56:07 18-03-2026) Похоже это секонд-хенд. Мерзость. ... А вдруг это шмотье ЛГБТ носил? Зашквар.
19:52:26 18-03-2026
Шить своё при буржуях так и не научились, доступ к европейскому урезан из-за санкций - отсюда и возросшая потребность в шмотках беспринципного Дядюшки Сэма, торгаша до мозга костей, чьи "табу" на торговлю с РФ, "строжайшие" для других, самому "гегемону" не писаны...
07:25:06 19-03-2026
Гость (19:52:26 18-03-2026) Шить своё при буржуях так и не научились, доступ к европейск... Два сапога - пара, нашли друг друга.
10:00:57 19-03-2026
Футболки отменные, про левистраус тоже только хорошее
11:21:44 19-03-2026
Неужели научиться выпускать хорошую одежду сложнее, чем строить самолеты и автомобили?
14:40:22 19-03-2026
Гость (11:21:44 19-03-2026) Неужели научиться выпускать хорошую одежду сложнее, чем стро...
А когда мы уже научились строить самолеты и автомобили?
14:26:52 19-03-2026
Покупал, покупаю и буду покупать одежду только в США. Делаю это уже более 5 лет. Одежда качественная и кросивая. Брендовая одежда стоит в разы дешевле чем продают ее в РФ. Не секрет, что США практически ничего из одежды этой не производит. 90% проиводится в в Азии. И обувь тоже.
Да что там говорить Айфоны тоже в Китае делают. Но США это огромный магазин с большим выбором одежда. Подделки у них не продают.