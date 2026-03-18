НОВОСТИОбщество

В России хотят запретить публиковать информацию с намеками на виновность

Чтобы не использовались формулировки "предположительно", "возможно", "источники сообщают", "по мнению", "со слов" и так далее

18 марта 2026, 16:28, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В России предложили ограничить распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу. Соответствующий законопроект подготовил Государственный совет Татарстана, сообщает ТАСС.

Законопроект вводит понятие "обвинительная информация" — сведения, которые прямо либо косвенно формируют у неопределенного круга лиц вывод о совершении конкретным физическим или юридическим лицом противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действий.Как отмечают авторы инициативы, использование формулировок "предположительно", "возможно", "источники сообщают", "по мнению", "со слов" не должно освобождать от ответственности.

«Распространение обвинительной информации допускается только при наличии вступившего в силу законного акта. До этого момента допускается распространение информации исключительно в нейтральной форме», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, как уточняется, информация о предполагаемых нарушениях может распространяться только при наличии подтверждающих материалов, полученных законным образом.

Не допускается использование информации, полученной с нарушением закона, например, во время скрытой съемки.

За распространение "обвинительной информации" предлагается ввести штрафы:

  • для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — от 300 тыс. до 700 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — от 1 млн до 2 млн рублей.

«Учредители, редакции СМИ, журналисты и авторы будут нести солидарную ответственность за нарушения», — отмечается в законопроекте, который уже внесли в Госдуму.

Газеты, журналистика / Фото: pxhere.com

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

16:45:54 18-03-2026

А кто будет мухлевать – будем бить по наглой рыжей морде.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:42 18-03-2026

Предположительно по мнению источников со слов очевидцев во всём происходящем чувствуется рука Сами Знаете Какой Партии. Под её неусыпным контролем всё вот это самое возможно и происходит очевидно.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:40 18-03-2026

Гость (16:59:42 18-03-2026) Предположительно по мнению источников со слов очевидцев во в...
Не только партии. Не партия назначала Сами Знаете Кого министром Сами Знаете Чего

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:36 18-03-2026

Гость (16:59:42 18-03-2026) Предположительно по мнению источников со слов очевидцев во в... Новейшие людишки?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:02 18-03-2026

Кто же отдал приказ уничтожить самолёт героя ДНР, ЛНР и РФ Пригожина Евгения Викторовича?
Хоть какой-то намёк на виновность кого-то есть?
Как идёт следствие?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:36:23 18-03-2026

Напоминает, как пенсионерку из Башкирии оштрафовали на 70 тысяч за то, что она назвала в 2023 году мэра вором по иску о защите чести и достоинства. Мэр требовал 500 тысяч. А в 2025 году его арестовали за превышение полномочий - за передачу в 2020 г муниципальных электросетей коммерческой фирме без торгов.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:36:27 18-03-2026

Странный закон. Есть ли аналоги в других странах?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:05 18-03-2026

Гость (17:36:27 18-03-2026) Странный закон. Есть ли аналоги в других странах? ...
здесь свой собственный путь

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:57 18-03-2026

Гость (17:36:27 18-03-2026) Странный закон. Есть ли аналоги в других странах? ...
В Северной Корее наверняка есть аналоги

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:15:20 18-03-2026

Гость (17:36:27 18-03-2026) Странный закон. Есть ли аналоги в других странах? ... Есть. Когда в древней Греции запретили распространение обвинительной информации, то журналист Эзоп начал писать статьи в виде басен. Похоже, история повторяется.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

18:03:04 18-03-2026

Не умно. Даже глупо.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:33 18-03-2026

Олег (18:03:04 18-03-2026) Не умно. Даже глупо.... а есть судебное решение, подтверждающее это?!

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:29:56 18-03-2026

Да уже давно так.
А официальные релизы - "если кто-то кое-где у нас порой"
Автор этой песни, кстати, был знатный тролляга.
🤣

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:53 18-03-2026

Кхм... (18:29:56 18-03-2026) Да уже давно так.А официальные релизы - "если кто-то кое... Не, не тролляга. Коммуняка!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:05 18-03-2026

Кто же лапки на штрафе погреет, вступившись за честь и достоинство частного лица, 'оклеветанного' походя брошенным обвинением? Не само ли собой государство прикарманит ту 'компенсацию', которая должна причитаться жертве 'напраслины' после опровержения "чернухи" в суде?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:16:55 18-03-2026

Гость (19:02:05 18-03-2026) Кто же лапки на штрафе погреет, вступившись за честь и досто... Жертва может подать на моральный ущерб. Штраф по праву принадлежит государству.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:12:31 18-03-2026

Из соседней новости: "По ее словам, конфликт произошел 18 марта в автобусе № 54. "

Штраф для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей думаю нормально будет!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:54 18-03-2026

Имена мошенников и преступников надо публично называть.
А то они регионы меняют и начинают с чистого листа.
Киданул людей на десятки миллионов в Барнауле? Не вопрос, продолжим в Москве.
Задымилось в Москве? Поехали в Сочи!
Начали за новые долги искать в Сочи? Вернулся в Барнаул, уже же 5 лет прошло, все забыли.
Реальная история одного здравствующего "предпринимателя".
Жди, Барнаул, новых доверчивых обезжирят, но имя его никому не скажем, нельзя!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:39:00 18-03-2026

Господа, а вводить запрет на свободу слова, которая до сих пор разрешена конституцией, это разве не обвинительная информация в отношении неопределенного круга лиц, которых бездоказательно подозревают в противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действиях?

  12 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров