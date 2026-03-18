В России хотят запретить публиковать информацию с намеками на виновность

18 марта 2026, 16:28, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В России предложили ограничить распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу. Соответствующий законопроект подготовил Государственный совет Татарстана, сообщает ТАСС.

Законопроект вводит понятие "обвинительная информация" — сведения, которые прямо либо косвенно формируют у неопределенного круга лиц вывод о совершении конкретным физическим или юридическим лицом противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действий.Как отмечают авторы инициативы, использование формулировок "предположительно", "возможно", "источники сообщают", "по мнению", "со слов" не должно освобождать от ответственности.

«Распространение обвинительной информации допускается только при наличии вступившего в силу законного акта. До этого момента допускается распространение информации исключительно в нейтральной форме», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, как уточняется, информация о предполагаемых нарушениях может распространяться только при наличии подтверждающих материалов, полученных законным образом.

Не допускается использование информации, полученной с нарушением закона, например, во время скрытой съемки.

За распространение "обвинительной информации" предлагается ввести штрафы:

для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 300 тыс. до 700 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 1 млн до 2 млн рублей.