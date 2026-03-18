В России хотят запретить публиковать информацию с намеками на виновность
Чтобы не использовались формулировки "предположительно", "возможно", "источники сообщают", "по мнению", "со слов" и так далее
18 марта 2026, 16:28, ИА Амител
В России предложили ограничить распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу. Соответствующий законопроект подготовил Государственный совет Татарстана, сообщает ТАСС.
Законопроект вводит понятие "обвинительная информация" — сведения, которые прямо либо косвенно формируют у неопределенного круга лиц вывод о совершении конкретным физическим или юридическим лицом противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действий.Как отмечают авторы инициативы, использование формулировок "предположительно", "возможно", "источники сообщают", "по мнению", "со слов" не должно освобождать от ответственности.
«Распространение обвинительной информации допускается только при наличии вступившего в силу законного акта. До этого момента допускается распространение информации исключительно в нейтральной форме», — отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, как уточняется, информация о предполагаемых нарушениях может распространяться только при наличии подтверждающих материалов, полученных законным образом.
Не допускается использование информации, полученной с нарушением закона, например, во время скрытой съемки.
За распространение "обвинительной информации" предлагается ввести штрафы:
- для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей;
- для должностных лиц — от 300 тыс. до 700 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 1 млн до 2 млн рублей.
«Учредители, редакции СМИ, журналисты и авторы будут нести солидарную ответственность за нарушения», — отмечается в законопроекте, который уже внесли в Госдуму.
16:45:54 18-03-2026
А кто будет мухлевать – будем бить по наглой рыжей морде.
16:59:42 18-03-2026
Предположительно по мнению источников со слов очевидцев во всём происходящем чувствуется рука Сами Знаете Какой Партии. Под её неусыпным контролем всё вот это самое возможно и происходит очевидно.
17:28:40 18-03-2026
Гость (16:59:42 18-03-2026) Предположительно по мнению источников со слов очевидцев во в...
Не только партии. Не партия назначала Сами Знаете Кого министром Сами Знаете Чего
17:55:36 18-03-2026
Гость (16:59:42 18-03-2026) Предположительно по мнению источников со слов очевидцев во в... Новейшие людишки?
17:18:02 18-03-2026
Кто же отдал приказ уничтожить самолёт героя ДНР, ЛНР и РФ Пригожина Евгения Викторовича?
Хоть какой-то намёк на виновность кого-то есть?
Как идёт следствие?
17:36:23 18-03-2026
Напоминает, как пенсионерку из Башкирии оштрафовали на 70 тысяч за то, что она назвала в 2023 году мэра вором по иску о защите чести и достоинства. Мэр требовал 500 тысяч. А в 2025 году его арестовали за превышение полномочий - за передачу в 2020 г муниципальных электросетей коммерческой фирме без торгов.
17:36:27 18-03-2026
Странный закон. Есть ли аналоги в других странах?
18:00:05 18-03-2026
Гость (17:36:27 18-03-2026) Странный закон. Есть ли аналоги в других странах? ...
здесь свой собственный путь
18:03:57 18-03-2026
Гость (17:36:27 18-03-2026) Странный закон. Есть ли аналоги в других странах? ...
В Северной Корее наверняка есть аналоги
22:15:20 18-03-2026
Гость (17:36:27 18-03-2026) Странный закон. Есть ли аналоги в других странах? ... Есть. Когда в древней Греции запретили распространение обвинительной информации, то журналист Эзоп начал писать статьи в виде басен. Похоже, история повторяется.
18:03:04 18-03-2026
Не умно. Даже глупо.
21:18:33 18-03-2026
Олег (18:03:04 18-03-2026) Не умно. Даже глупо.... а есть судебное решение, подтверждающее это?!
18:29:56 18-03-2026
Да уже давно так.
А официальные релизы - "если кто-то кое-где у нас порой"
Автор этой песни, кстати, был знатный тролляга.
🤣
19:13:53 18-03-2026
Кхм... (18:29:56 18-03-2026) Да уже давно так.А официальные релизы - "если кто-то кое... Не, не тролляга. Коммуняка!
19:02:05 18-03-2026
Кто же лапки на штрафе погреет, вступившись за честь и достоинство частного лица, 'оклеветанного' походя брошенным обвинением? Не само ли собой государство прикарманит ту 'компенсацию', которая должна причитаться жертве 'напраслины' после опровержения "чернухи" в суде?
19:16:55 18-03-2026
Гость (19:02:05 18-03-2026) Кто же лапки на штрафе погреет, вступившись за честь и досто... Жертва может подать на моральный ущерб. Штраф по праву принадлежит государству.
19:12:31 18-03-2026
Из соседней новости: "По ее словам, конфликт произошел 18 марта в автобусе № 54. "
Штраф для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей думаю нормально будет!
19:30:54 18-03-2026
Имена мошенников и преступников надо публично называть.
А то они регионы меняют и начинают с чистого листа.
Киданул людей на десятки миллионов в Барнауле? Не вопрос, продолжим в Москве.
Задымилось в Москве? Поехали в Сочи!
Начали за новые долги искать в Сочи? Вернулся в Барнаул, уже же 5 лет прошло, все забыли.
Реальная история одного здравствующего "предпринимателя".
Жди, Барнаул, новых доверчивых обезжирят, но имя его никому не скажем, нельзя!
20:39:00 18-03-2026
Господа, а вводить запрет на свободу слова, которая до сих пор разрешена конституцией, это разве не обвинительная информация в отношении неопределенного круга лиц, которых бездоказательно подозревают в противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действиях?