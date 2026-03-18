Внедрение ГОСТа повысит доверие потребителей к отечественным брендам и усилит конкуренцию на рынке спортивной одежды

18 марта 2026, 17:00, ИА Амител

Спортивный костюм / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Росстандарт официально утвердил новый межгосударственный стандарт на спортивную одежду, который вступит в силу с 30 ноября 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Стандарт охватывает мужскую и женскую спортивную одежду, изготовленную из различных материалов, за исключением изделий на заказ и экипировки для команд.

В документе спортивная одежда классифицируется по нескольким параметрам: полу, сезонности и функциональному назначению.

«Согласно стандарту, одежда делится на три уровня. Первый, нижний уровень, непосредственно соприкасается с кожей и включает такие элементы, как футболки, майки, купальники, кимоно, напульсники и наколенники. Второй, средний уровень, надевается поверх базового и состоит из жилетов, брюк и шорт. Третий, верхний уровень, выполняет защитную функцию и представлен куртками и комбинезонами», — сообщили в ведомстве.

Стандарт устанавливает требования к качеству производства спортивной одежды. Она должна соответствовать утвержденной технологической документации и образцу-эталону. В описании модели должны быть указаны используемые материалы, фурнитура и особенности конструкции. Отклонения в размерах изделий от стандартных параметров не должны превышать установленных норм.

Особое место в документе отводится выбору материалов. Они должны отвечать действующим нормативам, учитывать специфику вида спорта и климатические условия, в которых будет использоваться одежда.