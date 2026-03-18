Повышение цен обусловлено объективными экономическими факторами, а не спекуляцией

18 марта 2026, 16:45, ИА Амител

Водка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В феврале 2026 года средняя цена литра водки в российских магазинах достигла 948,5 рубля, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата.

По данным Росстата, за прошедший год стоимость водки возросла на 16%, а с начала 2026 года — на 2,4%. Этот рост оказался значительным по сравнению с другими алкогольными напитками. Пиво подорожало на 15%, крепленое вино — на 12,6%, а коньяк — на 10%.

«Рост цен обусловлен повышением акцизов и минимальной розничной цены. В этом году акцизы на алкогольную продукцию увеличились на 11,4%, достигнув 824 рублей за литр этанола. Минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра выросла на 17%, составив 409 рублей», — сообщили в ведомстве.

Также на стоимость повлиял рост затрат на логистику, сырье и упаковку, который, по оценкам экспертов, составил 3–7%.

Эти изменения наиболее сильно затронули бюджетный сегмент. Разрыв в цене между бюджетными и премиальными марками сократился, что привело к увеличению спроса на премиальную продукцию. В 2025 году доля премиальной водки на рынке выросла, а доля бюджетного сегмента снизилась с 39,5 до 36,1%.