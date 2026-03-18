Цены на водку в России резко выросли
Повышение цен обусловлено объективными экономическими факторами, а не спекуляцией
18 марта 2026, 16:45, ИА Амител
В феврале 2026 года средняя цена литра водки в российских магазинах достигла 948,5 рубля, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата.
По данным Росстата, за прошедший год стоимость водки возросла на 16%, а с начала 2026 года — на 2,4%. Этот рост оказался значительным по сравнению с другими алкогольными напитками. Пиво подорожало на 15%, крепленое вино — на 12,6%, а коньяк — на 10%.
«Рост цен обусловлен повышением акцизов и минимальной розничной цены. В этом году акцизы на алкогольную продукцию увеличились на 11,4%, достигнув 824 рублей за литр этанола. Минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра выросла на 17%, составив 409 рублей», — сообщили в ведомстве.
Также на стоимость повлиял рост затрат на логистику, сырье и упаковку, который, по оценкам экспертов, составил 3–7%.
Эти изменения наиболее сильно затронули бюджетный сегмент. Разрыв в цене между бюджетными и премиальными марками сократился, что привело к увеличению спроса на премиальную продукцию. В 2025 году доля премиальной водки на рынке выросла, а доля бюджетного сегмента снизилась с 39,5 до 36,1%.
16:50:20 18-03-2026
Ну вот, не спекуляция никакая. Все объективно - просто нужны деньги.
17:39:24 18-03-2026
Самогон!!! Из пшеницы или ржи! Нааамного лучше!
17:53:01 18-03-2026
17:53:32 18-03-2026
Долгое время с удивлением наблюдал за дорогой водкой за 1000 рублей, стоит на витрине с диковинными названиями, русский стандарт, белуха. Думал, что же в ней такого. Может запаха нет или похмелья? А теперь попробую самую дешёвую за 1000. Мечта пока не сбывается.
18:16:17 18-03-2026
но ведь вотку ж не из персицкова заливу везут? или всё же из нефти гонют?
18:23:44 18-03-2026
Повышением акцизов - объективный экономический фактор?
18:54:24 18-03-2026
А как авторы пришли к выводу, что именно «резко» выросли они, а не «вяло», «медленно» или ещё как-то?
20:36:21 18-03-2026
Водка - самый беспонтовый спиртной напиток. Ни вкуса, ни удовольствия. Да еще и пахнет больницей и уколами. А уж самодельный самогон - вообще гадость, которую нормальные люди станут пить только по приговору суда.
22:28:01 18-03-2026
Гость (20:36:21 18-03-2026) Водка - самый беспонтовый спиртной напиток. Ни вкуса, ни удо... а чем кардинально коньяк иди виски отличаются от самогона? вот и не трындию Самогон если делать для себя, гораздо лучше чем коньяк и виски.
10:04:58 19-03-2026
Гость (22:28:01 18-03-2026) а чем кардинально коньяк иди виски отличаются от самогона? в... А чем самодельный автомобиль отличается от промышленного производства? Чем самопошитые штаны отличаются от фирменных джинсов? Чем ваша домашняя стряпня отличается от ресторанной? Всем. И если вы намекаете, что виски также производятся путем дистилляции, что и самогон, то я вам отвечу - и у Мерседеса четыре колеса и руль, и у Лады четыре колеса и руль, и оба называют автомобилями. Но где Мерседес и что есть Лада… всем же все понятно.
23:08:12 18-03-2026
Гость (20:36:21 18-03-2026) Водка - самый беспонтовый спиртной напиток. Ни вкуса, ни удо... Ну так не пей. А уж что нам выпивать,без тебя и приговора суда разберемся.
23:08:22 18-03-2026
Ну так-то в любом магазинном алкоголе процентов 60 - это акцизы и налоги 😊 Мы пили пиво по 2.50 за 0.5 в 2000 году и это явно не в минус бпз работал. Сейчас 70 или около того, в 28 раз навскидку рост. И с газом, бензином и жкх то же самое, увы... Зарплата тогда у меня начинающего была 2000, это минимальная реальная. Зарплата минимальная реальная выросла в 6 или 7 раз, а всё остальное... ну вы в курсе...