Трактор провалился под лед в парке "Изумрудный" в Барнауле
Каток временно придется закрыть
15 января 2026, 17:25, ИА Амител
Очевидцы рассказали о якобы утоплении трактора в парке "Изумрудный" 15 января. Сообщение о провалившейся под лед технике появилось в Telegram-канале "Барнаул 22". Очевидец также опубликовал фотографии.
Ситуацию прокомментировал руководитель общественного пространства Владислав Вакаев в своем Telegram-канале:
«Друзья, по поводу "новости" об "утоплении" трактора. К сожалению, при заливке катка недалеко от берега наш мини-погрузчик провалился под лед одним боком. При этом ни люди, ни техника не пострадали – вода в двигатель не попала. Так что информация об "утоплении", мягко говоря, некорректна».
Чтобы достать машину из ловушки, сотрудники вызвали тяжелую технику. В ближайшие дни каток будет закрыт для посещения.
Накануне руководитель парка сообщал, что лед на пруду достиг нужной толщины и можно расширить площадь катка, который открылся перед Новым годом.
«Уверен, что предстоящие экстремальные морозы приведут к формированию такой толщины льда, которая исключит повторения подобных эксцессов», – добавил Вакаев.
17:49:31 15-01-2026
Это он так усердно каток расширял, что местным карасям не понравилось.
17:52:19 15-01-2026
Карпов не задавили?
17:59:09 15-01-2026
Караси помрут от мазуты
18:25:22 15-01-2026
Гость (17:59:09 15-01-2026) Караси помрут от мазуты... нет, они живучие, ко всему в парке привыкли
10:03:07 16-01-2026
Гость (17:59:09 15-01-2026) Караси помрут от мазуты... карасям нужен воздух. Они все в лед закатывают. А дырки сделали дышать карасям????
18:01:53 15-01-2026
Вмерзнет до весны - будет достопримечательностью, центром притяжения))
18:10:11 15-01-2026
Цирк!
18:39:02 15-01-2026
Вызвали тяжелую технику-Уазик
18:56:14 15-01-2026
У Вакаева как всегда все не корректно. Змею подбросили. Карсей отравили. Дерево не убило девочку а придавило.
19:43:41 15-01-2026
Нетленку Сергея нашего Лаврова сразу вспомнил вдруг
09:34:37 16-01-2026
Арт-объект "Трактор - На Баку!"