Трактор провалился под лед в парке "Изумрудный" в Барнауле

Каток временно придется закрыть

15 января 2026, 17:25, ИА Амител

Трактор провалился под лед / Фото: Telegram-канал Barnaul22

Очевидцы рассказали о якобы утоплении трактора в парке "Изумрудный" 15 января. Сообщение о провалившейся под лед технике появилось в Telegram-канале "Барнаул 22". Очевидец также опубликовал фотографии.

Ситуацию прокомментировал руководитель общественного пространства Владислав Вакаев в своем Telegram-канале:

«Друзья, по поводу "новости" об "утоплении" трактора. К сожалению, при заливке катка недалеко от берега наш мини-погрузчик провалился под лед одним боком. При этом ни люди, ни техника не пострадали – вода в двигатель не попала. Так что информация об "утоплении", мягко говоря, некорректна».

Чтобы достать машину из ловушки, сотрудники вызвали тяжелую технику. В ближайшие дни каток будет закрыт для посещения.

Накануне руководитель парка сообщал, что лед на пруду достиг нужной толщины и можно расширить площадь катка, который открылся перед Новым годом.

«Уверен, что предстоящие экстремальные морозы приведут к формированию такой толщины льда, которая исключит повторения подобных эксцессов», – добавил Вакаев.

Трактор боком провалился под лед