Трактор провалился под лед в парке "Изумрудный" в Барнауле

Каток временно придется закрыть

15 января 2026, 17:25, ИА Амител

Трактор провалился под лед / Фото: Telegram-канал Barnaul22
Трактор провалился под лед / Фото: Telegram-канал Barnaul22

Очевидцы рассказали о якобы утоплении трактора в парке "Изумрудный" 15 января. Сообщение о провалившейся под лед технике появилось в Telegram-канале "Барнаул 22". Очевидец также опубликовал фотографии.

Ситуацию прокомментировал руководитель общественного пространства Владислав Вакаев в своем Telegram-канале:

«Друзья, по поводу "новости" об "утоплении" трактора. К сожалению, при заливке катка недалеко от берега наш мини-погрузчик провалился под лед одним боком. При этом ни люди, ни техника не пострадали – вода в двигатель не попала. Так что информация об "утоплении", мягко говоря, некорректна».

Чтобы достать машину из ловушки, сотрудники вызвали тяжелую технику. В ближайшие дни каток будет закрыт для посещения.

Накануне руководитель парка сообщал, что лед на пруду достиг нужной толщины и можно расширить площадь катка, который открылся перед Новым годом.

«Уверен, что предстоящие экстремальные морозы приведут к формированию такой толщины льда, которая исключит повторения подобных эксцессов», – добавил Вакаев.

Барнаул Парк "Изумрудный"

Комментарии 11

Гость
Гость

17:49:31 15-01-2026

Это он так усердно каток расширял, что местным карасям не понравилось.

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

17:52:19 15-01-2026

Карпов не задавили?

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

17:59:09 15-01-2026

Караси помрут от мазуты

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

18:25:22 15-01-2026

Гость (17:59:09 15-01-2026) Караси помрут от мазуты... нет, они живучие, ко всему в парке привыкли

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

10:03:07 16-01-2026

Гость (17:59:09 15-01-2026) Караси помрут от мазуты... карасям нужен воздух. Они все в лед закатывают. А дырки сделали дышать карасям????

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

18:01:53 15-01-2026

Вмерзнет до весны - будет достопримечательностью, центром притяжения))

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

18:10:11 15-01-2026

Цирк!

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

18:39:02 15-01-2026

Вызвали тяжелую технику-Уазик

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

18:56:14 15-01-2026

У Вакаева как всегда все не корректно. Змею подбросили. Карсей отравили. Дерево не убило девочку а придавило.

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

19:43:41 15-01-2026

Нетленку Сергея нашего Лаврова сразу вспомнил вдруг

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

09:34:37 16-01-2026

Арт-объект "Трактор - На Баку!"

  Ответить
Ответить
