В Барнауле пройдет межрегиональный форум "ИТ-трансформация 2025"

Эксперты обсудят цифровую безопасность, искусственный интеллект и карьеру в сфере технологий

30 сентября 2025, 14:35, ИА Амител

АлтГУ. Вузы Алтайского края / Фото: amic.ru

9 октября 2025 года в Барнауле состоится масштабное событие для IT-сообщества региона и соседних областей. Межрегиональный форум "ИТ-трансформация 2025: профессионалы цифрового будущего" соберет экспертов, разработчиков, представителей власти, бизнеса и университетов, чтобы обсудить важнейшие тенденции развития цифровых технологий и их влияние на общество, экономику и культуру.

Что будет на форуме?

Форум задуман как площадка для обмена опытом, демонстрации передовых решений, обсуждения вызовов и возможностей, которые несут в себе новые информационные технологии.

Участников ожидают пленарные сессии, дискуссионные площадки, тематические кейс-сессии, мастер-классы и выставочные демонстрации. Особое внимание будет уделено ИТ-ландшафту региона, цифровой безопасности, технологиям искусственного интеллекта, креативным индустриям, развитию автономных летательных систем, сетям связи 5G, а также вопросам формирования карьерного пути в IT-сфере – от школьника до специалиста высшего уровня.

Организаторами выступают Алтайская торгово-промышленная палата, Алтайский государственный университет и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края.

А какая там программа?

Вот ключевые блоки форума (работают параллельно на разных площадках):

Пленарная сессия. Это формат научно-популярного стендапа с лидерами мнений, которые расскажут о будущем цифровых технологий, перспективах и рисках. Специальными гостями станут – признанный эксперт в области информационной безопасности, известный в сети как "Кибердед" Андрей Масалович, глава лаборатории FusionBrain ("ФьюжнБрейн") Института AIRI Андрей Кузнецов и автор нескольких книг-бестселлеров и руководитель scrum-студии (скрам) "Сибирикс" Владимир Завертайлов.

Практика ИТ-проектов: кейсы, внедрения, итоги. Здесь состоится обмен опытом, подробный разбор реальных проектов и обсуждение ошибок, с которыми столкнулись разработчики.

Киберустойчивость в условиях растущих угроз. Это живые дискуссии с экспертами, обмен практическим опытом.

Искусственный интеллект: мифы и реальность. В программе – обсуждение мифов, реальных кейсов использования, а также перспектив и вызовов применения ИИ.

Управление ИТ-карьерой: от школьника до сеньора. Кейс-сессия, в которой профессионалы из ИТ-компаний и университетов поделятся опытом, расскажут, как выстроить карьеру в цифровой среде.

Поколение 5G: люди и технологии. Сотовые операторы, специалисты по связи представят новые возможности сетей пятого поколения.

Беспилотные авиационные системы (БАС): курс на развитие. Сессия посвящена темам правового регулирования, подготовки специалистов, возможности внедрения БАС в разных сферах.

Креативные индустрии: вклад ИТ-компаний – как цифровые технологии, алгоритмы, нейросети и иммерсивные форматы открывают новые горизонты в творчестве.

Также в рамках форума пройдут "Кибербитва", кейс-чемпионат "Код успеха", кибершкола "Твоя безопасность в Сети", кубок "АэроДрайв", церемония награждения конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае имени В.И. Берегового" и другие мероприятия.

Все встречи и сессии состоятся 9 октября 2025 года в Барнауле. Основные площадки – концертный зал АлтГУ на улице Димитрова, здания и аудитории университета, в том числе зал ученого совета, актовые и дискуссионные залы, холл корпуса "Д" и др.

Кто может принять участие?

Форум открыт для всех заинтересованных: разработчиков, компаний, студентов, преподавателей и гражданских активистов, желающих узнать о трендах, обменяться идеями и установить партнерства в сфере IT.

Организаторы подчеркивают: форум проводят, чтобы все желающие могли увидеть, как технологии внедряются на практике, где есть проблемы и как их решают. Одна из главных целей – повысить осведомленность о цифровой безопасности, защите персональных данных и угрозах в киберпространстве. Молодежь и начинающие специалисты получают возможность строить карьерный путь, знакомясь с примерами и наставничеством. А креативные индустрии и предприниматели узнают, как применять инновации и технологии, чтобы создавать новые продукты и сервисы.