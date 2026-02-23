Отцы, братья, наставники. Женщины — депутаты Барнаула поздравили мужчин с праздником

Прекрасная половина городской думы рассказала о важных мужчинах в своей жизни

23 февраля 2026, 08:00, ИА Амител

Галина Буевич / Скриншот из видео / amic.ru

В преддверии 23 февраля женщины — депутаты Барнаульской городской Думы решили сказать вслух то, что обычно остается за кадром официальной повестки, — о мужчинах, которые стали для них опорой, защитой и ориентиром.

"Кофе убежал"

Ирина Молчанова с улыбкой заметила: мужчины — особенные.

«Они достаточно часто летают где-то в облаках, пока он летает — кофе убежал, яичница сгорела, встаешь, завтрака нет», — сказала она.

Но тут же добавила: стоит случиться беде и именно они первыми подставляют плечо. Если шагнула на красный свет или ребенок упал на детской площадке — рядом оказывается тот, кто защитит и убережет.

"Мы есть друг у друга"

Марина Понкрашева вспомнила двоюродного брата, который в детстве всегда вставал на ее сторону.

«Если вдруг мне угрожала какая-то опасность, он всегда находился рядом и меня защищал», — рассказала депутат.

По ее словам, ссоры и обиды, которые могли случаться в детстве, давно в прошлом, а главное осталось — ощущение, что родной человек всегда рядом:

«Самое главное, что мы друг у друга есть».

"Мужчина — опора"

Елена Азарова говорит о мужчинах как о природной опоре — сыновьях, мужьях, отцах, дедах. Даже маленький мальчик, по ее словам, может подойти и спросить: "Мама, тебе помочь?" И в этой простой фразе уже чувствуется будущий характер. Мужская поддержка, считает она, проявляется с ранних лет — в желании защитить и утешить.

"Большая теплая стена"

Для Анны Юферевой таким человеком стал ее папа.

«Для меня отец был всегда той самой большой теплой стеной, которая защитит и от снега, и от обидных слов, и от любых неудач», — поделилась она.

В детстве и юности особенно важно чувствовать за спиной эту надежную стену.

"Не бойся ошибиться"

Анна Галицкая вспомнила наставника, который научил ее не бояться ошибок. Он говорил, что промах — это лишь опыт, который нужно принять и двигаться дальше. Его сила и харизма, по словам депутата, помогли ей вырасти профессионально и поверить в себя.

"Роль защитника"

Инна Анисимова подчеркнула, что природой мужчине отведена роль защитника. Вчера он оберегал семью, сегодня многие отцы и сыновья приняли непростую реальность и отправились защищать страну. По ее словам, именно сейчас особенно ясно, какую ответственность берут на себя мужчины.

"Это по-мужски"

Галина Буевич заметила, что мы часто говорим "по-мужски" или "не по-мужски", словно предъявляя требования к поступкам.

«Конечно, наши мужчины стараются соответствовать этим ожиданиям. Это не просто. И они тоже нуждаются в нашей поддержке, заботе, нежности».

Депутаты сказали мужчинам главное — спасибо. За внимательность и защиту, за наставления и радость, за готовность быть рядом.