Рассказываем, какие запреты и традиции связаны с первым днем Великого поста

23 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Чистый понедельник — это первый день Великого поста, один из самых значимых праздников у православных христиан. В 2026 году он выпадает на 23 февраля.

О том, что такое Чистый понедельник и какие традиции есть у этого дня, — в материале amic.ru.

1 В чем суть Чистого понедельника и почему он называется именно так? В православной традиции Чистый понедельник — это первый день Великого поста, который христиане держат в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне. Чтобы совершить этот подвиг, нужно хорошо подготовиться — не только воздержаться от пищи, но и пересмотреть свою жизнь: что в ней мешает духовному росту и от чего нужно избавиться. Именно такое очищение и символизирует слово "чистый" в названии. В этот день верующие стремятся отойти от греховных помыслов, привязанностей и суеты, чтобы войти в новый этап с чистым сердцем и ясным умом.

2 Какие традиции связаны с чистым понедельником? Для православных Чистый понедельник — это продолжение Прощеного воскресенья, когда надо просить прощения за свои поступки и прощать других. Это важно, потому что начинать Великий пост нужно с чистой душой, отпустив все, что тревожило вас ранее. Начать день следует с утренней молитвы. Среди верующих принято сразу после пробуждения идти на богослужение в храм. После похода в церковь нужно навести дома порядок: помыть полы и окна, постирать и зашить одежду, вычистить обувь.

3 Как правильно поститься в Чистый понедельник? В этот день пост особо строгий: верующие воздерживаются от употребления любой пищи и пьют только воду. Однако после заката допускается небольшое количество постной еды. Напомним, что дети, беременные, больные и служащие могут не соблюдать постные ограничения. Но эти послабления касаются только пищи. Ведь смысл Великого поста не в том, чтобы изнурить свой организм голоданием. Это период усиленной молитвы, покаяния и совершения добрых дел, чего постящиеся избегать не должны.