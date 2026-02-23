Чистый понедельник. Как правильно поститься и что нельзя делать в этот день

Рассказываем, какие запреты и традиции связаны с первым днем Великого поста

23 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Чистый понедельник — это первый день Великого поста, один из самых значимых праздников у православных христиан. В 2026 году он выпадает на 23 февраля

О том, что такое Чистый понедельник и какие традиции есть у этого дня, — в материале amic.ru.

В чем суть Чистого понедельника и почему он называется именно так?

В православной традиции Чистый понедельник — это первый день Великого поста, который христиане держат в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне.

Чтобы совершить этот подвиг, нужно хорошо подготовиться — не только воздержаться от пищи, но и пересмотреть свою жизнь: что в ней мешает духовному росту и от чего нужно избавиться. Именно такое очищение и символизирует слово "чистый" в названии. В этот день верующие стремятся отойти от греховных помыслов, привязанностей и суеты, чтобы войти в новый этап с чистым сердцем и ясным умом.

Какие традиции связаны с чистым понедельником?

Для православных Чистый понедельник — это продолжение Прощеного воскресенья, когда надо просить прощения за свои поступки и прощать других. Это важно, потому что начинать Великий пост нужно с чистой душой, отпустив все, что тревожило вас ранее.  

Начать  день следует с утренней молитвы. Среди верующих принято сразу после пробуждения идти на богослужение в храм. 

После похода в церковь нужно навести дома порядок: помыть полы и окна, постирать и зашить одежду, вычистить обувь.

Как правильно поститься в Чистый понедельник?

В этот день пост особо строгий: верующие воздерживаются от употребления любой пищи и пьют только воду. Однако после заката допускается небольшое количество постной еды.

Напомним, что дети, беременные, больные и служащие могут не соблюдать постные ограничения. Но эти послабления касаются только пищи. Ведь смысл Великого поста не в том, чтобы изнурить свой организм голоданием. Это период усиленной молитвы, покаяния и совершения добрых дел, чего постящиеся избегать не должны.

А что нельзя делать в Чистый понедельник?

Во-первых, запрещено отказывать кому-либо в помощи: защитите, выслушайте, накормите и помогите нуждающимся. Нельзя проводить день в праздности и веселье: нужно посвятить его духовному и телесному очищению, а также уборке дома. А еще в чистый понедельник категорически запрещено выяснять отношения, сквернословить или ругаться.
Комментарии 3

Musik

08:45:47 23-02-2026

Ой, я забыл. И не напомнили.
Не получится теперь поститься...

Гость

10:59:17 23-02-2026

Вечерком шашычансиким запостимся!

Гость

17:40:00 23-02-2026

"Для православных Чистый понедельник — это продолжение Прощеного воскресенья, когда надо просить прощения за свои поступки и прощать других."----------------- Прощать, а потом вновь грешить и так каждый год? Что за чертовщина?

