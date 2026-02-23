Мэр Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днем защитника Отечества

Градоначальник отметил, что праздник 23 Февраля стал олицетворением самоотверженности и героизма

23 февраля 2026, 09:08, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем защитника Отечества. Текст поздравления опубликовал пресс-центр мэрии.

«Дорогие барнаульцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!» — обратился к горожанам Вячеслав Франк.

В поздравлении он отметил, что самоотверженность и героизм всегда были отличительной чертой российских солдат, а память о подвигах отцов и дедов, прошедших через испытания Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, бережно хранится и сегодня.

«Сегодняшние защитники — достойные наследники поколения победителей. Они доказывают, что верность присяге и любовь к родной земле являются наивысшими ценностями», — подчеркнул глава города.

Отдельно Вячеслав Франк упомянул военнослужащих, которые в настоящее время выполняют задачи в зоне специальной военной операции, отметив, что в объявленный президентом Год единства народов России особое значение приобретают сплоченность, взаимная поддержка и общая ответственность за будущее страны.

В завершение он выразил уверенность, что российские воины и впредь будут с честью защищать Отечество, и пожелал жителям Барнаула крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира.