В России появится цифровая платформа для родителей и воспитателей

На платформе будут собраны полезные материалы и рекомендации как для воспитателей, так и для родителей

23 февраля 2026, 08:38, ИА Амител

Родители с детьми / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Минпросвещения России планирует подготовить методические рекомендации для родителей детей дошкольного возраста, посвященные вопросам воспитания. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

«Для развития взаимодействия мы готовим просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании», — заявил Кравцов.

По его словам, министерство также намерено создать единый цифровой ресурс федерального уровня. На платформе будут собраны полезные материалы и рекомендации как для воспитателей, так и для родителей, чтобы упростить доступ к проверенной информации о развитии и воспитании детей.

